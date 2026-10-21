U Nigeriji je potvrđen slučaj ebole, što dodatno zabrinjava zbog širenja virusa koji je već pogodio više afričkih zemalja. Ministar zdravstva upozorava na opasnost te poziva na hitne mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje infekcije.
Ebola se širi Afrikom: Potvrđen slučaj u glavnom gradu Nigerije
Nigerijska vlada izjavila je u utorak da je u glavnom gradu Abuji zabilježen slučaj ebole nakon što su laboratorijski testovi potvrdili virusnu infekciju. Ministar zdravstva Muhammad Ali Pate rekao je javnoj televiziji da je pacijentica doputovala iz Ugande u Istočnoj Africi.
Ugandsko ministarstvo zdravstva kasno u utorak izjavilo je da je pacijentica putovala u istočnu Demokratsku Republiku Kongo poslovno i da je početkom listopada prošla kroz Ugandu bez simptoma prije nego što je razvila simptome nakon dolaska u Nigeriju.
Izbijanje ebole proglašeno je u Demokratskoj Republici Kongu sredinom svibnja i od tada je preraslo u drugu najveću epidemiju ikada u svijetu, uzrokovanu rijetkim sojem Bundibugyo.
Kenija je ovog mjeseca prijavila devet slučajeva ebole, a svi su povezani s osobom koja je putovala iz Konga.
Vodeća afrička agencija za javno zdravstvo počela je mobilizirati podršku za Nigeriju, rekao je njezin čelnik Jean Kaseya.
„Ova epidemija ebole u Bundibugyu već je postala geografski najopsežnija u povijesti, pogađajući... zemlje raširene u tri regije Afrike“, rekao je Kaseya u objavi na X.
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