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ISPAO JE IZ VOZILA

Egipćani sletjeli s ceste na A1, auto se prevrnuo, jedan od njih ima ozljede opasne po život

Piše Ivan Štengl,
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Egipćani sletjeli s ceste na A1, auto se prevrnuo, jedan od njih ima ozljede opasne po život
Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Zbog izazivanja prometne nesreće u protiv vozača će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Karlovačka policija objavila je detalje jučerašnje prometne nesreće na A1 kod Draganića u kojoj je oko 17 sati teško ozlijeđen 34-godišnji državljanin Egipta.

- Osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka 31-godišnji vozač iz Egipta nije vozio sredinom obilježene prometne trake, već je u jednom trenutku skrenuo ulijevo izvan kolnika na travnatu površinu u središnjem dijelu autoceste. Potom je skrenuo udesno uslijed čega je došlo do zanošenja vozila preko cijele širine kolničke trake i slijetanja i prevrtanja vozila niz padinu koje je zatim probilo zaštitnu ogradu i zaustavilo se na travnatoj površini.

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Automobil se prevrnuo, a iz njega je ispao 34 godišnji putnik koji nije bio vezan. Ima ozljede opasne po život. Uz njega, lakše je ozlijeđen i 42-godišnji putnik.

Zbog izazivanja prometne nesreće u protiv vozača će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

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