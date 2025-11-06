Egipćanin je silovao Japanku u parku Ribnjak u Zagrebu, sud mu dao pet godina zatvora

Pet godina zatvora nepravomoćno je dobio Egipćanin (26), stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, zbog silovanja Japanke u Zagrebu.

- Voliš li seks? - upitao je prema optužnici Egipćanin državljanku Japana koju je netom prije upoznao na području parka Ribnjak.

Ona je odgovorila da ne voli i krenula se udaljavati od njega i klupice na kojoj su sjedili, no on je, svjestan da nije zainteresirana za spolni odnos s njim niti bilo što slično, stao pred nju blokirajući joj put i počeo je ljubiti. Ona se opirala i pokušala pobjeći, no srušio ju je na tlo, prekrio joj usta rukom da ne može pozvati pomoć i silovao je nakon čega se udaljio.

Žrtva je kazneno djelo odmah prijavila policija koja ga je ekspresno pronašla i uhitila, između ostalog, zahvaljujući i ranijoj komunikaciji sa žrtvom putem društvene mreže.

- U cijelosti priznajem da sam počinio djelo za koje me se tereti. Želim reći da imam 26 godina i došao sam u Hrvatsku raditi i zarađeni novac šaljem svojoj obitelji u Egipat. Nikad dosad nisam bio u sukobu sa zakonom. Žao mi je žrtve i žao mi je što ću sada biti u zatvoru i što sam nanio štetu svojoj obitelji jer im više neću moći slati novac. Ako me pustite na slobodu samo ću raditi svoj posao i neću više činiti kaznena djela - zavapio je osumnjičeni na Županijskom sudu u Zagrebu te dodao da se kaje zbog toga što je učinio.

Osim iskaza žrtve koja ga je teretila i njegova priznanja, tijekom istrage obavljeno je i biološko vještačenje kojim je utvrđeno da se uzorak izuzetih tragova podudara s njegovim DNA profilom.

Njegov branitelj zamolio je sud da prilikom odmjeravanja kazne ima u vidu olakotne okolnosti, odnosno njegovu mladu dob, neosuđivanost te činjenicu da je u cijelosti priznao djelo.

Iako je zavapio da ga nakon presude puste na slobodu, to se ipak nije dogodilo. Budući da je osuđen na kaznu od pet godina, sudsko vijeće produljilo mu je istražni zatvor i vratilo ga u Remetinec gdje će čekati pravomoćnost presude. Za troškove postupka ne mora brinuti jer oni u cijelosti padaju na teret proračuna.

Na presudu ima pravo žalbe.