EK o sudjelovanju Šuice na Trumpovom Odboru za mir: 'Imamo pravo prihvatiti poziv'

Europska komisija ima pravo prihvatiti poziv koji joj je upućen da sudjeluje na prvom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavila je u petak glasnogovornica Paula Pinho, dodajući da to ne znači da EK podržava Odbor.

- U nadležnosti je Komisije da prihvati pozive koji su joj upućeni, u ovom slučaju predsjednici Komisije - rekla je Pinho o sudjelovanju povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice, koja je predstavljala Komisiju, na prvom sastanku Odbora za mir.

Njezinu nazočnost ovoga tjedna kritiziralo je nekoliko država članica, a francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot rekao je da tamo nije trebala biti jer nije imala mandat Vijeća Europske unije.

Pinho je rekla da Šuičino sudjelovanje na sastanku ne znači da Komisija podržava Odbor za mir.

- Tim sudjelovanjem nismo podržali Odbor za mir, nego je to jasan znak naše predanosti Palestini i obnovi Gaze”, rekla je Pinho.

Šuica je u četvrtak na platformi X napisala da je cilj Komisije u Washingtonu bio jasan: „koordinirano djelovanje, odgovorno upravljanje i opipljivi rezultati za palestinski narod”.

Povjerenica za Mediteran naglasila je da je EU najveći međunarodni donator Palestincima, podsjetivši da je od 1994. donirano gotovo 30 milijardi eura.

Na X-u je objavila i da se na marginama sastanka u Washingtonu susrela s ministrima vanjskih poslova Egipta i Jordana i državnim tajnikom saudijskog ministarstva te da je s njima razgovarala o obnovi Gaze.

Na prvom sastanku Odbora za mir, od članica EU-a samo su Mađarska i Bugarska prihvatile Trumpov poziv za članstvo, dok je više njih sudjelovalo u svojstvu promatrača.