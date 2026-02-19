Šuica s Trumpom na sastanku: 'Malo smo proćakulali'

Povjerenica Europske komisije Dubravka Šuica objavila je na Facebooku videozapis razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, snimljen tijekom sastanka Trumpova Odbora za mir u Washingtonu. Uz objavu je napisala: “Malo smo proćakulali”.

Šuica je na sastanku sudjelovala u svojstvu promatračice, no odluka Europske komisije da je pošalje na prvi formalni sastanak tog tijela izazvala je nezadovoljstvo dijela država članica Europske unije.

U institucionalnim i političkim prigovorima prednjačila je Francuska. Pariz je od Europske komisije zatražio objašnjenje, ističući kako povjerenica za sudjelovanje na sastanku nije imala mandat država članica.

Prema navodima iz francuskih izvora, takvi potezi zahtijevaju prethodnu suglasnost država članica, osobito kada je riječ o osjetljivim vanjskopolitičkim temama. Europska komisija zasad nije detaljnije komentirala prigovore, dok se u Bruxellesu očekuju dodatna pojašnjenja o ulozi i statusu Šuičina sudjelovanja na sastanku.