Obavijesti

News

Komentari 0
OBJAVILA VIDEO

Šuica s Trumpom na sastanku: 'Malo smo proćakulali'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Šuica s Trumpom na sastanku: 'Malo smo proćakulali'
Foto: Facebook/Dubravka Suica

Šuica je na sastanku sudjelovala u svojstvu promatračice, no odluka Europske komisije da je pošalje na prvi formalni sastanak tog tijela izazvala je nezadovoljstvo dijela država članica Europske unije

Admiral

Povjerenica Europske komisije Dubravka Šuica objavila je na Facebooku videozapis razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, snimljen tijekom sastanka Trumpova Odbora za mir u Washingtonu. Uz objavu je napisala: “Malo smo proćakulali”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Šuica je na sastanku sudjelovala u svojstvu promatračice, no odluka Europske komisije da je pošalje na prvi formalni sastanak tog tijela izazvala je nezadovoljstvo dijela država članica Europske unije.

U institucionalnim i političkim prigovorima prednjačila je Francuska. Pariz je od Europske komisije zatražio objašnjenje, ističući kako povjerenica za sudjelovanje na sastanku nije imala mandat država članica.

PRVI SASTANAK Donald Trump na skupu Odbora za mir: 'Skupljeno je 7 milijardi dolara za obnovu Gaze'
Donald Trump na skupu Odbora za mir: 'Skupljeno je 7 milijardi dolara za obnovu Gaze'

Prema navodima iz francuskih izvora, takvi potezi zahtijevaju prethodnu suglasnost država članica, osobito kada je riječ o osjetljivim vanjskopolitičkim temama. Europska komisija zasad nije detaljnije komentirala prigovore, dok se u Bruxellesu očekuju dodatna pojašnjenja o ulozi i statusu Šuičina sudjelovanja na sastanku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...
UZNEMIRUJUĆE Dječak visio sa žičare na Jahorini. Pao s velike visine. Hitno prebačen u bolnicu
STRAŠNO

UZNEMIRUJUĆE Dječak visio sa žičare na Jahorini. Pao s velike visine. Hitno prebačen u bolnicu

Očevici opisuju dramatične prizore u kojima su skijaši i prolaznici pokušavali reagirati i uhvatiti dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026