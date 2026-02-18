Obavijesti

News

'MY VOICE, MY CHOICE'

EK odlučuje o besplatnom pobačaju za sve žene u EU

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Prosvjed Å½enske mreÅ¾e ispred Vlade za siguran i besplatan pobaÄaj u svim bolnicama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Inicijativa je do sada prikupila više od 1,2 milijuna potpisa građanki i građana iz više država članica Europske unije, čime je ispunila formalne uvjete za razmatranje na razini Europske komisije

Europska komisija u srijedu, 25. veljače, donijet će odluku o Europskoj građanskoj inicijativi "My Voice, My Choice“, kojom se traži osiguravanje sigurnog, dostupnog i besplatnog prekida trudnoće za sve žene u Europskoj uniji, priopćili su u utorak organizatori inicijative.

Inicijativa je do sada prikupila više od 1,2 milijuna potpisa građanki i građana iz više država članica Europske unije, čime je ispunila formalne uvjete za razmatranje na razini Europske komisije, ističu organizatori. 

Uoči donošenja odluke, pozvali su predstavnike medija, novinare, influencere i javne osobe da se uključe u javnu kampanju podrške inicijativi kako bi se dodatno usmjerila pozornost donositelja odluka na zahtjeve građana.

Prema navodima organizatora, žene u Hrvatskoj i drugim europskim državama i dalje se suočavaju s brojnim preprekama u pristupu prekidu trudnoće, uključujući priziv savjesti, nedostatak zdravstvenih usluga te regionalna i financijska ograničenja, zbog čega su neke prisiljene putovati u inozemstvo radi ostvarivanja zakonski zajamčene zdravstvene skrbi.

U priopćenju se kao primjer navodi slučaj Mirele Čavajde, koja je zbog medicinski indiciranog prekida trudnoće bila prisiljena potražiti zdravstvenu skrb izvan Hrvatske.

Podršku inicijativi "My Voice, My Choice“ dosad su javno izrazile i brojne javne osobe iz Hrvatske i inozemstva, među kojima su glazbenica Severina te glumci Mark Ruffalo i Pedro Pascal, kao i glazbenica Billie Eilish, navodi se u priopćenju.

Komentari 1
