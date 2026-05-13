Jedno putovanje, jedna karta: EU nam želi olakšati putovanje vlakom, evo koji je njihov plan

Europska komisija je u srijedu predložila nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice putovanja vlakom. Komisija je objavila tri prijedloga koji pojednostavljuju planiranje i rezervaciju regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja, posebno za željeznička putovanja koja uključuju više prijevoznika, te osiguravaju bolju zaštitu putnika tijekom cijelog putovanja.

- Europljani će jednim klikom moći planirati, uspoređivati i kupovati karte za više vrsta prijevoza - izjavio je povjerenik za održivi promet i turizam Apostolos Tzitzikostas.

Trenutačno je usporedba svih dostupnih mogućnosti putovanja i identificiranje najodrživijih izbora, posebno za prekogranična putovanja, i dalje teško za putnike u EU, posebice za željezničke karte.

Mnogi putnici nailaze na prepreke pri kombiniranju različitih prijevoznih usluga. Rezervacije višestrukih putovanja vlakom koja uključuju karte različitih tvrtki vrlo su često jako komplicirane, uglavnom zbog fragmentiranih sustava rezervacija i vrlo snažne tržišne prisutnosti određenih željezničkih tvrtki.

- Pronalaženje najbolje rute može biti teško, uspoređivanje cijena je frustrirajuće. Rezervacija prekograničnih putovanja je previše komplicirana, a prava putnika u slučaju propuštene veze su nejasna. Ukratko, Europa u većini slučajeva ima vrlo dobru željezničku infrastrukturu, ali još uvijek nemamo uistinu besprijekorno iskustvo za putnike - rekao je Tzitzikostas, dodajući da bi ovi prijedlozi trebali to promijeniti.

Komisija predlaže mjere za uspostavljanje sustava za kupnju pojedinačnih karata za putovanja s više željezničkih prijevoznika prema načelu "jedno putovanje, jedna karta". Putnici će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi po svom izboru.

U slučaju problema s putovanjima pokrivenim jednom kartom, na primjer ako propuste jednu od veza, Komisija također predviđa poboljšanu zaštitu potrošača, bilo pronalaženjem alternativa ili isplatom odštete ili povrata novca.

O konačnom obliku triju uredbi, koje je Komisija predložila, odlučivat će Vijeće EU-a i Europski parlament.

Da bi se omogućio jednostavan i lagan sustav rezervacija i prodaje karata, države članice također će moraju ubrzati provedbu pravila Direktive o inteligentnim transportnim sustavima o dijeljenju podataka o multimodalnom prijevozu na nacionalnim pristupnim točkama.