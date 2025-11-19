Ekipa Laganini FM-a oglasila se nakon požara Vjesnika: Tu nam je bio dom. Nestao je preko noći

Nakon što je redakcija radija Laganini FM izgorjela u požaru koji je zahvatio 16. kat zgrade Vjesnika, djelatnici ovog popularnog radija proživljavaju teške i emotivne dane.

Mjesto na kojem su godinama nastajali programi, ideje, emisije i bezbrojne radijske uspomene, u samo jednoj noći pretvorilo se u pepeo.

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, iz Laganinija su poručili kako se još uvijek pokušavaju nositi s činjenicom da je njihov radni dom nestao doslovno preko noći.

- Emocije se još nisu slegle. 16. kat Vjesnika stvorio je kroz desetljeća brojne uspomene… trebat će nam vremena da prihvatimo da je sve nestalo - napisali su.

Unatoč šoku i žalosti, tim Laganinija ističe da ih ogromna podrška slušatelja i građana drži na nogama. Prema njihovim riječima, broj poruka podrške, ponuda za pomoć, kao i opreme koju su ljudi odmah nesebično ustupili, iznenadio ih je i dirnuo do suza.

- Radimo ubrzano na vraćanju programa u kakvu-takvu normalu. Nevjerojatni ste, hvala svima koji nam nude pomoć oko novog prostora, hvala onima koji su nam ustupili svoju opremu… ma, nevjerojatni ste! - poručili su.

Iako je redakcija izgubljena, Laganini FM najavljuje da neće stati. Tim je odlučan u tome da se što prije vrati na noge i nastavi raditi ono što najbolje zna, donositi glazbu i dobro raspoloženje svojim slušateljima.

- Izdižemo se iz pepela slomljeni, ali snažni i prkosni”, zaključili su u objavi koja se brzinom munje proširila društvenim mrežama, pobravši tisuće reakcija podrške - zaključio je.