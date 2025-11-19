Obavijesti

News

Komentari 2
EMOTIVNA OBJAVA

Ekipa Laganini FM-a oglasila se nakon požara Vjesnika: Tu nam je bio dom. Nestao je preko noći

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Ekipa Laganini FM-a oglasila se nakon požara Vjesnika: Tu nam je bio dom. Nestao je preko noći
117
Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U objavi na društvenim mrežama, iz Laganinija su poručili kako se još uvijek pokušavaju nositi s činjenicom da je njihov radni dom nestao doslovno preko noći.

Nakon što je redakcija radija Laganini FM izgorjela u požaru koji je zahvatio 16. kat zgrade Vjesnika, djelatnici ovog popularnog radija proživljavaju teške i emotivne dane.

Mjesto na kojem su godinama nastajali programi, ideje, emisije i bezbrojne radijske uspomene, u samo jednoj noći pretvorilo se u pepeo.

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, iz Laganinija su poručili kako se još uvijek pokušavaju nositi s činjenicom da je njihov radni dom nestao doslovno preko noći.

- Emocije se još nisu slegle. 16. kat Vjesnika stvorio je kroz desetljeća brojne uspomene… trebat će nam vremena da prihvatimo da je sve nestalo - napisali su.

ZAGREB U CRVENOM Vodič kroz prometni kaos: Ovo je sve zatvoreno oko Vjesnika! Evo kojim ulicama možete proći
Vodič kroz prometni kaos: Ovo je sve zatvoreno oko Vjesnika! Evo kojim ulicama možete proći

Unatoč šoku i žalosti, tim Laganinija ističe da ih ogromna podrška slušatelja i građana drži na nogama. Prema njihovim riječima, broj poruka podrške, ponuda za pomoć, kao i opreme koju su ljudi odmah nesebično ustupili, iznenadio ih je i dirnuo do suza.

- Radimo ubrzano na vraćanju programa u kakvu-takvu normalu. Nevjerojatni ste, hvala svima koji nam nude pomoć oko novog prostora, hvala onima koji su nam ustupili svoju opremu… ma, nevjerojatni ste! - poručili su.

Iako je redakcija izgubljena, Laganini FM najavljuje da neće stati. Tim je odlučan u tome da se što prije vrati na noge i nastavi raditi ono što najbolje zna, donositi glazbu i dobro raspoloženje svojim slušateljima.

PROBLEMI I S PROMETOM FOTO Evo kako izgleda Vjesnik dan nakon požara koji je ogolio zgradu: Opet je počelo dimiti
FOTO Evo kako izgleda Vjesnik dan nakon požara koji je ogolio zgradu: Opet je počelo dimiti

- Izdižemo se iz pepela slomljeni, ali snažni i prkosni”, zaključili su u objavi koja se brzinom munje proširila društvenim mrežama, pobravši tisuće reakcija podrške - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika
ZATVORENE CESTE

Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika

Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom, kaže pročelnik Pavuna
Provjerite Eurojackpot rezultate
EVO GDJE IDU DOBICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Saznajte najnovije rezultate Eurojackpota za 92. kolo održano u utorak, uključujući izvučene brojeve, dobitke i očekivani jackpot za sljedeće kolo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025