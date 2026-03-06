Obavijesti

News

Komentari 1
U ZAŠTIĆENOJ ZONI

Ekološki kriminal na Jankomiru: Hrvat i Srbin krali šljunak, pa u rupu zakopavali opasan otpad

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Ekološki kriminal na Jankomiru: Hrvat i Srbin krali šljunak, pa u rupu zakopavali opasan otpad
ILUSTRACIJA | Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Radnim strojem su, bez ikakvih dozvola za rudarske poslove, iskopali jamu dugačku 50 i široku 25 metara, dubine oko metar i pol. Iz te su rupe izvukli prirodni pijesak i šljunak te ga utovarili u kamion

Admiral

Zagrebačka je policija stala na kraj dvojici 33-godišnjaka koji su vodozaštitnu zonu na Jankomiru koristili kao ilegalni rudnik i odlagalište opasnog otpada. Jedan je osumnjičenik hrvatski državljanin, dok je drugi državljanin Republike Srbije, a obojica su završila u pritvoru nakon što su ih policajci zatekli na djelu.

Uhvaćeni u noći

Sve se odigralo u utorak, 3. ožujka, oko 23 sata. Policajci su na državnom zemljištu na području Jankomira zatekli prvoosumnjičenog 33-godišnjaka u kamionu našičkih registracija koji je bio pun šljunka. U isto vrijeme, drugi 33-godišnjak upravljao je teretnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka.

JEZIVE SCENE Kruže snimke užasa iz Ljubljane, policija ubila muškarca: 'Bože moj, pucaju, žena je pucala!'
Kruže snimke užasa iz Ljubljane, policija ubila muškarca: 'Bože moj, pucaju, žena je pucala!'

Istražitelji sumnjaju da su njih dvojica ranije tog dana na tu lokaciju dovezli ogromne količine raznog smeća. Na popisu odloženog otpada našli su se građevinski otpad, staklena vuna, metal, drvo, plastika, pa čak i komadi azbestnih ploča te miješani komunalni otpad.

U jame odbacili otpad

Radnim strojem su, bez ikakvih dozvola za rudarske poslove, iskopali jamu dugačku 50 i široku 25 metara, dubine oko metar i pol. Iz te su rupe izvukli prirodni pijesak i šljunak te ga utovarili u kamion našičkih oznaka kako bi ga odvezli.

Iskopanu jamu potom su koristili kako bi u nju odbacili dovezeni otpad. Sve su to zatim zatrpavali zemljom, iako su bili svjesni da takvo smeće može ozbiljno zagaditi tlo, uništiti šumu i okolno raslinje te izravno ugroziti zdravlje i živote ljudi, s obzirom na to da je riječ o strogo zaštićenom vodozaštitnom području.

VIKEND NASELJE U ISTRI FOTO UŽASA Ovdje su našli tri tijela. Kuća bila puna smeća
FOTO UŽASA Ovdje su našli tri tijela. Kuća bila puna smeća

Uviđaj na terenu policija je obavila zajedno s radnicima komunalnog redarstva Grada Zagreba i inspektorima Državnog inspektorata. Kako bi spriječili daljnju štetu i osigurali dokaze, policajci su od osumnjičenika oduzeli oba kamiona i radni stroj kojim su obavljali iskope.

Nakon kriminalističkog istraživanja, policija je obojicu predala pritvorskom nadzorniku. Terete ih za dva ozbiljna kaznena djela: onečišćenje okoliša te protupravnu eksploataciju rudnog blaga. Kaznena prijava protiv njih podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'
EVO KOJE SU TEME

VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina...
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026