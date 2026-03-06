Ekološki kriminal na Jankomiru: Hrvat i Srbin krali šljunak, pa u rupu zakopavali opasan otpad

Zagrebačka je policija stala na kraj dvojici 33-godišnjaka koji su vodozaštitnu zonu na Jankomiru koristili kao ilegalni rudnik i odlagalište opasnog otpada. Jedan je osumnjičenik hrvatski državljanin, dok je drugi državljanin Republike Srbije, a obojica su završila u pritvoru nakon što su ih policajci zatekli na djelu.

Uhvaćeni u noći

Sve se odigralo u utorak, 3. ožujka, oko 23 sata. Policajci su na državnom zemljištu na području Jankomira zatekli prvoosumnjičenog 33-godišnjaka u kamionu našičkih registracija koji je bio pun šljunka. U isto vrijeme, drugi 33-godišnjak upravljao je teretnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka.

Istražitelji sumnjaju da su njih dvojica ranije tog dana na tu lokaciju dovezli ogromne količine raznog smeća. Na popisu odloženog otpada našli su se građevinski otpad, staklena vuna, metal, drvo, plastika, pa čak i komadi azbestnih ploča te miješani komunalni otpad.

U jame odbacili otpad

Radnim strojem su, bez ikakvih dozvola za rudarske poslove, iskopali jamu dugačku 50 i široku 25 metara, dubine oko metar i pol. Iz te su rupe izvukli prirodni pijesak i šljunak te ga utovarili u kamion našičkih oznaka kako bi ga odvezli.

Iskopanu jamu potom su koristili kako bi u nju odbacili dovezeni otpad. Sve su to zatim zatrpavali zemljom, iako su bili svjesni da takvo smeće može ozbiljno zagaditi tlo, uništiti šumu i okolno raslinje te izravno ugroziti zdravlje i živote ljudi, s obzirom na to da je riječ o strogo zaštićenom vodozaštitnom području.

Uviđaj na terenu policija je obavila zajedno s radnicima komunalnog redarstva Grada Zagreba i inspektorima Državnog inspektorata. Kako bi spriječili daljnju štetu i osigurali dokaze, policajci su od osumnjičenika oduzeli oba kamiona i radni stroj kojim su obavljali iskope.

Nakon kriminalističkog istraživanja, policija je obojicu predala pritvorskom nadzorniku. Terete ih za dva ozbiljna kaznena djela: onečišćenje okoliša te protupravnu eksploataciju rudnog blaga. Kaznena prijava protiv njih podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu.