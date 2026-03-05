Obavijesti

JEZIVE SCENE

Kruže snimke užasa iz Ljubljane, policija ubila muškarca: 'Bože moj, pucaju, žena je pucala!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marko Vavpotic/F.a.Bobo

Policija je upotrijebila vatreno oružje protiv muškarca koji je napao prolaznike i policajce. Muškarac je preminuo na mjestu događaja, a područje Preglovog trga je zatvoreno.

Dramatičan incident potresao je ljubljanske Fužine, policija je danas pucala na muškarca koji je nožem napao prolaznike i policajce, potvrđeno je iz Policijske uprave Ljubljana. Napadač je preminuo na mjestu događaja, javljaju Slovenske Novice. Ubrzo se na društvenim mrežama proširila jeziva snimka događaja. Na snimci se prvo čuje pucnjava, a prestrašeni muškarac koji snima govori: 'Bože moj, bože moj. O, Bože, pucaju, žena je pucala. Fužine više nisu Fužine. Fužine nisu sigurne.'

Zatim se približava mjestu događaja gdje se vidi upucani muškarac koji leži na podu nasred ceste, a iznad njega stoje policajac i dvije policajke.

- Policajci su, kako bi spriječili neposredan napad na svoje živote, morali upotrijebiti vatreno oružje - rekao je direktor PU Ljubljana Tomislav Omejec. Naglasio je da se oružje koristi samo kao krajnja mjera kada je život u opasnosti. Tijekom intervencije nitko drugi nije ozlijeđen, a identitet preminulog još nije potvrđen.

Policija će provesti sve potrebne procedure kako bi se utvrdila zakonitost upotrebe sile i rasvijetlile sve okolnosti. Trenutno se nastavljaju kriminalističke aktivnosti, a više informacija bit će dostupno naknadno.

