BIT ĆE VRAĆENI

Ekomuzeju Lepoglava nedostaje više eksponata: Koristili su ih za podmirenje troškova

Piše HINA,
Marko Jurinec/Pixsell | Foto: Marko Jurinec/Pixsell

Gradonačelnik je poručio da će Grad poduzeti potrebne mjere radi utvrđivanja svih činjenica i zakonitosti postupanja, naglasivši odgovornost u upravljanju imovinom nastalom javnim sredstvima

U fundusu udruge Ekomuzej Lepoglava nedostaje 41 primjerak lepoglavske čipke te više drugih eksponata, utvrdilo je nadležno povjerenstvo, a Grad Lepoglava zatražio je očitovanje i najavio daljnje korake. Povjerenstvo za kvalitetu i nadzor lepoglavske čipke tijekom pregleda fundusa 6. ožujka utvrdilo je da nedostaje 41 čipka, kao i četiri haljine i jedna košulja izrađene od lepoglavske čipke. Kako se navodi u zapisniku, utvrđivanje točnog broja eksponata bilo je otežano jer dokumentacija s popisom nije bila dostupna, pa se Povjerenstvo oslonilo na postojeći popis izrađen unutar udruge.

Za ljubitelje dobre zabave! Tri dana besplatnog ulaza u Selfie Muzej u Splitu: Fotkajte se i osvojite nagrade
Tri dana besplatnog ulaza u Selfie Muzej u Splitu: Fotkajte se i osvojite nagrade

Prema nalazima Povjerenstva, dio eksponata prodan je ili korišten kao kompenzacija za podmirenje troškova Zadruge lepoglavske čipke. Riječ je o predmetima koji su bili namijenjeni fundusu budućeg muzeja čipke, a čiju su izradu proteklih godina sufinancirali Grad Lepoglava, nadležna ministarstva i projekti zapošljavanja.

Gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić zatražio je 9. ožujka očitovanje o okolnostima i načinu provedbe tih transakcija, istaknuvši da udruga u svojoj djelatnosti nema prodaju te da je riječ o fundusu namijenjenom muzejskoj postavi.

U dostavljenom očitovanju navodi se da je dio čipki privremeno izdvojen iz fundusa radi prodaje putem Zadruge, uz tvrdnju da je postupanje provedeno u skladu s pravilima i procedurama te da će predmeti biti vraćeni u fundus do rujna. Pritom nisu izneseni detalji o načinu povrata niti o preostalim nedostajućim eksponatima.

SKORO NAJMANJI MUZEJ NA SVIJETU Novo top mjesto: Muzej The Witch of Grič u Zagrebu vodi vas kroz magične priče vještica
Novo top mjesto: Muzej The Witch of Grič u Zagrebu vodi vas kroz magične priče vještica

Gradonačelnik je poručio da će Grad poduzeti potrebne mjere radi utvrđivanja svih činjenica i zakonitosti postupanja, naglasivši odgovornost u upravljanju imovinom nastalom javnim sredstvima.

KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama
POLICIJA ISTRAŽUJE

KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama

Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikad bila Torcida Zagreb, čuje se na šokantnoj snimci
VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti
ZAGREPČANIN GANUO HRVATSKU

VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti

Umirovljenik Ivica Penić (74) brine o starom i bolesnom psu kao o djetetu. Kaže nam: 'Dok god se kreće, jede, ne cvili i nema bolove ja ću skrbiti o njemu najbolje što mogu'
Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'
STIŽE PROMJENA VREMENA

Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'

Molimo građane da se prije izlaska iz svojih domova te prije odluke o putovanju informiraju o stanju u prometu i gradu općenito, poručuju u objavi iz Grada Zagreba...

