Ekomuzeju Lepoglava nedostaje više eksponata: Koristili su ih za podmirenje troškova

U fundusu udruge Ekomuzej Lepoglava nedostaje 41 primjerak lepoglavske čipke te više drugih eksponata, utvrdilo je nadležno povjerenstvo, a Grad Lepoglava zatražio je očitovanje i najavio daljnje korake. Povjerenstvo za kvalitetu i nadzor lepoglavske čipke tijekom pregleda fundusa 6. ožujka utvrdilo je da nedostaje 41 čipka, kao i četiri haljine i jedna košulja izrađene od lepoglavske čipke. Kako se navodi u zapisniku, utvrđivanje točnog broja eksponata bilo je otežano jer dokumentacija s popisom nije bila dostupna, pa se Povjerenstvo oslonilo na postojeći popis izrađen unutar udruge.

Prema nalazima Povjerenstva, dio eksponata prodan je ili korišten kao kompenzacija za podmirenje troškova Zadruge lepoglavske čipke. Riječ je o predmetima koji su bili namijenjeni fundusu budućeg muzeja čipke, a čiju su izradu proteklih godina sufinancirali Grad Lepoglava, nadležna ministarstva i projekti zapošljavanja.

Gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić zatražio je 9. ožujka očitovanje o okolnostima i načinu provedbe tih transakcija, istaknuvši da udruga u svojoj djelatnosti nema prodaju te da je riječ o fundusu namijenjenom muzejskoj postavi.

U dostavljenom očitovanju navodi se da je dio čipki privremeno izdvojen iz fundusa radi prodaje putem Zadruge, uz tvrdnju da je postupanje provedeno u skladu s pravilima i procedurama te da će predmeti biti vraćeni u fundus do rujna. Pritom nisu izneseni detalji o načinu povrata niti o preostalim nedostajućim eksponatima.

Gradonačelnik je poručio da će Grad poduzeti potrebne mjere radi utvrđivanja svih činjenica i zakonitosti postupanja, naglasivši odgovornost u upravljanju imovinom nastalom javnim sredstvima.