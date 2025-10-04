'Ekotlon je već naša tradicija, to je pravi festival zdravih navika'

Svake smo godine tu, od početka, tradicija je sad već postala da dođemo. Ove je godine bilo super, dinamično, napeto i nešto novo, rekle su Mihaela i Snježana Meštrović, pobjednice petog Ekotlona, koji je ove subote bio na zagrebačkom Bundeku, i to u organizaciji 24sata.

Ovaj festival zelenih navika tijekom proteklih godina postao je okupljalište svih onih koji vjeruju da ekologija nije kratkoročan cilj nego dugoročan proces te da održive navike moraju postati naš svakodnevni stil života. Središnji dio programa bio je eko kviz utrka - timska potraga po Bundeku prepuna izazova, zagonetki i pitanja iz ekologije.

- Evo nas i peti put na Ekotlonu, ovaj put u malo drukčijem formatu utrke, ali jednako spremni za ekološke teme. Nismo plogging utrka nego imamo eko kviz utrku, u kojoj timovi odgovaraju na pitalice i zadatke povezane s ekologijom. Prerasli smo u festival zelenih navika, na kojem smo okupili zanimljive ekološke sadržaje, učimo o održivosti, kupujemo od OPG-ova, zabavljamo se na radionicama - rekao je glavni urednik 24sata Ivan Buča.

Voditeljica Odjela za urbanu prehranu iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Vanja Ušaj, istaknula je kako je briga o prirodi i okolišu najvažnija tema kojom se trebamo baviti da bismo pridonijeli očuvanju planeta.

- Na današnjem događanju pokazujemo koliko su ove teme važne u svakodnevnom životu. Uz mnoge zanimljive teme koje ovaj festival obuhvaća, tu je i sprečavanje nastajanja otpada od hrane i drago mi je da se u različitim okruženjima prepoznaje kako je otpad najvažnije spriječiti u njegovu nastajanju, što će nam danas i praktično prikazati Gastronomadi kroz Zero waste cooking show, a posebna zahvala i Crvenom križu Zagreb te prikazu aktivnosti vezanih za banku hrane i doniranje hrane - rekla je.

Donacije od kotizacije za kviz utrku ove godine idu udruzi Don Kihot, koja se bavi terapijama uz pomoć konja i rehabilitacijom djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom.

- Želim zahvaliti od srca. Ova donacija prikupljena kroz vašu utrku ogroman je vjetar u leđa za naš rad. Iskoristit ćemo je za gradnju dječjeg igrališta prilagođenog za djecu s teškoćama u razvoju i jahališta u našem novom centru - rekla je Marita Mučić iz udruge Don Kihot.