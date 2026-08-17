EKSKLUZIV Slovenska tvrtka o Šincekima i otpadu u Lici: Nismo sumnjali, imali su sve dozvole

Tvrtka Omaplast iz Slovenije surađivala je s tvrtkom Tipos resurs Josipa Šinceka, potvrdili su za 24sata. Kako smo već pisali, našli smo ih u stečajnoj dokumentaciji druge tvrtke, Plastruktor, a da je dio otpada u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu stigao iz te tvrtke, vjeruju i istražitelji. Omaplast je velika slovenska tvrtka koja većinski posluje sa stranim zemljama, a pronašli smo ih i na popisu suradnika talijanske javno - privatne komunalne tvrtke Hera Gruppo. To je tvrtka koja mora raspisivati javne natječaje pa je sad jasno što istražitelji misle kad su u priopćenju napisali da je Šincekova navodna zločinačka organizacija koristila legitimne tvrtke koje su dobivale poslove na tenderima.

Pitali smo Omaplast jesu li poslovali s Tiposom, jesu li sudjelovali u organizaciji prijevoza i znali koje je krajnje odredište otpada, otkud je taj otpad, jesu li od Šinceka dobivali potvrde da je taj otpad legalno zbrinut te je li ijedna njihova pošiljka bila predmet inspekcijskog praćenja ili istrage. No nisu nam mogli odgovoriti na sve, kažu, zbog istrage.

- Uvodno pojašnjavamo da smo jedna od vodećih i stručno najpriznatijih tvrtki na području recikliranja otpadne plastike u Sloveniji, predana najvišim standardima transparentnosti, zakonitosti i odgovornosti prema okolišu, koje provodimo i u praksi. Što se tiče vaših pitanja o poslovnoj suradnji s tvrtkom Tipos Resurs, pojašnjavamo da smo se s ovim slučajem i spornim aktivnostima navedene tvrtke prvi put upoznali putem medijskih objava. S navedenom smo tvrtkom u prošlosti poslovno surađivali, no tijekom te suradnje nismo imali nikakve informacije ni indicije o njihovim mogućim nepravilnostima ili kršenjima ugovornih obveza povezanima s ilegalnim odlaganjem otpada, kako proizlazi iz medijskih objava. Pritom treba naglasiti da tvrtka Omaplast d.o.o. nije obuhvaćena nijednim postupkom povezanim s nezakonitim obavljanjem djelatnosti tvrtke Tipos Resurs te je s navedenom tvrtkom u prošlosti surađivala isključivo u dobroj vjeri. Tvrtka Tipos Resurs, naime, za obavljanje svoje djelatnosti imala je sve potrebne dozvole izdane od nadležnih institucija, zbog čega nije postojao nikakav razlog zbog kojeg bi Omaplast d.o.o. mogao posumnjati u zakonitost njezina poslovanja - kažu.

Nisu nam odgovorili ni je li otpad označen kao 'green waste' što nam je reklo njemačko ministarstvo u objašnjenju kako inače funkcioniraju ovakve zločinačke operacije. Ne smiju o detaljima, ali su naglasili da su raskinuli suradnju čim su čuli za uhićenja.

- Čim se Omaplast d.o.o. upoznao s medijskim objavama o spornim praksama navedene tvrtke pri izvršavanju njezinih ugovornih obveza, odmah je poduzeo odgovarajuće mjere i prekinuo svaku daljnju suradnju s tom tvrtkom. Također, Omaplast d.o.o. već surađuje s nadležnim tijelima u vezi s postupcima protiv tvrtke Tipos Resurs, kojima je dostavljena i sva zatražena dokumentacija - kažu.

Dodaju i da rade već 45 godina.

- Tvrtka Omaplast već desetljećima predstavlja jedan od ključnih stupova kružnog gospodarstva i recikliranja plastike u regiji. S poviješću koja seže u 1981. godinu, smatramo se pionirom i vodećim stručnjakom na području prerade otpadne plastike u Sloveniji. Naš je primarni cilj vraćanje sekundarnih sirovina u proizvodni ciklus i smanjenje opterećenja okoliša. Visoki kapaciteti i međunarodna prisutnost: na dvije poslovne lokacije, na ukupno 60.000 [u izvorniku nedostaje m² / oznaka površine], godišnje preradimo do 20.000 tona neopasne otpadne plastične ambalaže. Više od 90 % svojih visokokvalitetnih regranulata izvozimo na zahtjevna svjetska i europska tržišta, što potvrđuje naše visoke standarde kvalitete. Certificirana sljedivost i okolišni standardi: Naš cjelokupni proces certificiran je prestižnim certifikatom RecyClass, koji potvrđuje najviše europske standarde recikliranja te osigurava potpunu transparentnost i sljedivost procesa. Naši procesi pranja i ekstruzije odvijaju se primjenom najsuvremenijih tehnologija, bez opasnih kemikalija. Poslovanje u cijelosti usklađujemo sa svim okolišnim dozvolama. Kao društveno odgovorna tvrtka, i ubuduće ćemo dodatno pooštravati mehanizme provjere svojih ugovornih partnera jer ostajemo predani zakonitom poslovanju, zaštiti okoliša te očuvanju povjerenja javnosti i naših poslovnih partnera - zaključili su.