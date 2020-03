'SARS i MERS su male bebe za ovo. Naši životi neće biti isti'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da se ne boji korona virusa i da se pridržava svih mjera koje su propisane.

PRATITE UŽIVO:

Intervju s Krunoslavom Capakom o pandemiji korona virusa Objavljuje 24sata u Subota, 28. ožujka 2020.

- Normalno je da ljudi tijekom potresa izađu van i tješe se. Imali smo tu nesreću da se to dogodilo tijekom epidemije korona virusa, no nakon kiše dolazi sunce. Nadam se da će uskoro biti bolje - komentirao je i potres u Zagrebu.

Istaknuo je da se nadao da će više ministara zdravstva u državama Europske unije biti za strože mjere, ali da do toga nije došlo.

- Kad smo imali prvi slučaj smo putovali u Rim. Na sastanak su došli i ministri zdravstva susjednih zemalja i nadali smo se dogovoru o strožim mjerama. Razgovarali smo i s Talijanima oko toga što su poduzeli. Mislili smo da će reći da su za strože mjere, ali to se nije dogodilo. Tada smo samostalno počeli postavljati mjere. Mi smo prva zemlja Europe koja je uvela takve mjere, prvi smo se odlučili za njih i te mjere smo kasnije postrožili - rekao je Capak.

Nabavka opreme je globalni problem, pa je tako i hrvatski. Ali, to je jako teško nabaviti.

- Sada već imamo velike kapacitete i nadamo se da ćemo ih proširiti puno više u idućim danima. Sad bi već bilo dobro da imamo veće kapacitete testiranja da zaštitimo osoblje u bolnicama - poručio je.

Na pitanje zašto se manje ljudi testira, Capak je rekao da Hrvatska već je proširila indikacije i da se testira puno više zdravstvenih djelatnika i kontaktima. Krenulo se već s testiranjem ljudi koji nemaju simptome.

- Puno ljudi iz građanstva smo, koji nisu znali da su pozitivni, imali puno kontakata, mi smo već testirali te ljude kako bi oni i njihovi kontakti mogli nastaviti živjeti normalan život - poručio je Capak.

Poručio je kako je opasno upotrebljavati nepouzdane testove.

- Ako kažete da je netko negativan, a zapravo je pozitivan, to je jako opasno - rekao je Capak.

- Naše planove smo radili prema kineskom i talijanskom scenariju. Iznenadila nas je žestina epidemije u Italiji. No pokazalo se da jako, jako zaostajemo za Italijom što znači da smo dobro aplicirali mjere i time se ponosimo. Hrvatskoj se neće dogoditi što i Italiji, daleko smo mi od toga - rekao je Capak.

Rekao je da se čini da su građani u Dalmaciji malo opušteniji nego ljudi na sjeveru.

- Mi na stožeru malo pogledamo fotografije policije, oni su malo opušteniji. Ja sam danas tri puta prošao kroz Zagreb i moram reći da je Zagreb prazan što je dobro - poručio je.

Na pitanje što je s onima koji krše mjere samoizolacije, Capak je rekao da ne može govoriti o represivnim mjerama i da misli da ministar Božinović dobro radi taj posao.

- Nismo bez veze rekli ljudima da ostanemo. Ne možemo virus pobijediti lijekovima i cjepivima, već samo "srednjovjekovnim" mjerama - rekao je Capak i dodao da pod "srednjovjekovnim" mjerama misli da karantene koje su tada osnovane. No, opet - u današnje je vrijeme puno lakše biti u samoizolaciji zbog interneta.

- Stavljanje kolektivnog imuniteta je epidemiološka stvar i to postoji - cijepimo djecu da se stvori kolektivni imunitet, oni koji nisu mogli biti cijepljeni budu okruženi onima koji su imuni. I ovdje je kolektivni imunitet stvarnost, iako je još virus nepoznat. Međutim, to je jedan neoliberalan stav koji su na početku imali Trump i nekoliko epidemiologa. No, poslije kada su vidjeli posljedice, što se tiče teškog obolijevanja, su brzo promijenili taj stav. Mi ne možemo dopustiti da 70 posto ljudi preboli ovu bolest jer će od toga 20 posto imati tešku bolest, a neki postotak će i umrijeti - poručio je Capak.

Na pitanje kakvo je stanje u hrvatskim bolnicama, Capak kaže da sigurno neka obiteljska ambulanta neće moći raditi, no da je zaustavljen hladni pogon u bolnicama i da su u bolnicama koncentrirani na to da se pripreme na korona virus i zaštite i sebe i pacijente od njega.

- Tih 500 i nešto u samoizolaciji, mi imamo 52 tisuća zaposlenih u zdravstvenih sustavu, preko devet tisuća ljudi radi u bolnicama - dao je omjer Capak.

Kaže da će s vremenom ljudi ozdraviti i izaći iz samoizolacije.

- Ovo je težak period za zdravstveni sustav, ali izaći ćemo iz toga - rekao je.

Poručio je i da će korona virus sigurno ostaviti nekakav imunitet, no da se ne zna koliko će potrajati.

- Vjerujem u modernu medicinu i vjerujem da će se brzo naći neko rješenje - rekao je.

Komentirao je i stanje u SAD-u i rekao da će država New York uskoro postati "nova Italija". Što se tiče susjednih zemalja, kaže da ćemo se zaštiti tako da će se zatvoriti promet i putovanje ljudi.

- Ne treba misliti da će život biti isti nakon ovoga. Ovo je pokazalo da se ovo može dogoditi. SARS i MERS su male bebe naprem ovoga - rekao je Capak.

Dotaknuo se i teme zaštitnih maski i svih mjera.

- Ne nosim masku osim kada idem na mjestu gdje je potencijalna mogućnost da netko ima virus, to sam napravio kad idem u bolnicu Dubrava. Inače ne nosim jer nemam simptome. Bez obzira na sve, maska ipak donosi nekakvu zaštitu - rekao je. Dodao je kako se svih drugih mjera pridržava.

- Moja odjeća stoje vani, nitko ne ulazi u kuću obućen, ali ako nemate tu mogućnost bilo bi dobro da sve odnesete na balkon. Neki ljudi se toga drže i kada nema korona virusa. To je stvar osobnih higijenskih navika - poručio je.