HTJELI POBJEĆI TRAJEKTOM

Ekskluzivni video! Maloljetnici ukrali autobus na Bolu: 'Vozili su bez svjetla i udarali stupiće'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Ekskluzivni video! Maloljetnici ukrali autobus na Bolu: 'Vozili su bez svjetla i udarali stupiće'
Foto: Čitatelj 24sata

Dvojica maloljetnika su utorak u Bolu ukrali autobus! Vozili su se skroz na drugi kraj otoka, sve do Supetra, a putem udarali i znakove Nastala je poprilična šteta.

Mi smo mislili da će poginuti. Vozili smo iz Bola i susreli autobus koji se vozio prema Gornjemu Humcu ispred nas. Vozio je bez svjetla i udarao je male stupiće koji su bili uz cestu.  Izlazio je po pola metra van ceste, ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio bizarnoj i opasnoj krađi autobusa. Na snimci koju nam je poslao čitatelj, vidi se autobus koji bez svjetla vrluda ulicom.

Ekskluzivni video! Maloljetnici ukrali autobus na Bolu: 'Vozili su bez svjetla i udarali stupiće'
Ekskluzivni video! Maloljetnici ukrali autobus na Bolu: 'Vozili su bez svjetla i udarali stupiće' | Video: 24sata Video

Naime, dvojica maloljetnika su utorak u Bolu ukrali autobus! Vozili su se skroz na drugi kraj otoka, sve do Supetra, a putem udarali i znakove Nastala je poprilična šteta. Autobus su ostavili na pristaništu u Supetru, pokušali su uhvatiti trajekt za Split, ali tamo ih je dočekala policija.

Nakon što je uhitila dvojicu maloljetnika, policija je utvrdila da je jedan od njih, 17-godišnjak, 4. studenoga u večernjim satima u Bolu na Braču ukrao autobus i njime vozio prema Supetru, pri čemu je izazvao prometnu nesreću i oštetio autobus. Osim autobusa, 17- godišnjak je tijekom vožnje oštetio i parkirani kamion te nekoliko prometnih znakova, a u Supetru je autobus zaustavio na kolniku. Nakon toga, zajedno s drugim maloljetnikom koji je bio s njim u autobusu, pokušao je pobjeći s mjesta događaja.

Detalji nesreće

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom ( rođ. 2008) za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je  u utorak, 4. studenog 2025.godine u večernjim satima u mjestu Bol  pokrenuo autobus i vozio ga do Supetra, a tijekom vožnje je oštetio autobus, parkirani kamion i prometne znakove, da bi dolaskom u Supetar autobus zaustavio na kolniku ulice, nakon čega je zajedno s još jednim maloljetnikom koji se nalazio s njim u autobusu, izašli iz autobusa i pokušao pobjeći.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je naprijed opisanim ponašanjem maloljetnik ostvario obilježja kaznenog djela  Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari radi čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Također, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio i šest prometnih prekršaja (upravljanje vozilom prije stjecanja prava, neprilagođena brzina kretanja vozilom, izazivanje prometne nesreće, bijeg s mjesta događaja prometne nesreće, radnje vozilom suprotno postavljenim prometnim znakovima, nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake) radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu.
 

