Ekskluzivno doznajemo: Vjesnik će prvo 'oljuštiti' i očistiti, pa onda ipak srušiti miniranjem!

Izgorjelu zgradu Vjesnika će ipak rušiti vinkovačka tvrtka Eurco nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave rekordno brzo odbila žalbe konkurenata - tvrtki Joning i VDM Promet. Obije tvrtke su u biti tvrdile da je Ministarstvo prostornog uređenja natječaj postavilo tako da se pogodovalo Eurcu koji je na kraju i izabran i koji je ponudio cijenu od 5,27 milijuna eura s PDV-om. Međutim, obije žalbe su odbijene kao neosnovane i DKOM nije prihvatio te argumente o namještanju natječaja za Eurco. VDM promet nije ni bio pozvan predati ponudu iako su ponudili rušenje po znatno nižoj cijeni, ali nije prihvaćen njihov prigovor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:14 Vjesnik | Video: Luka Safundžić

Odbijena je i prigovor Joninga da su bezrazložno odbačeni i smatrali su da imaju dovoljno referenci za rušenje ovakvog složenog objekta. Konkurenti mogu još podnijeti tužbu upravnom sudu, ali malo je moguće da će se to dogoditi jer bi do pravomoćne sudske presude Vjesnik ionako trebao biti srušen.

Ugovor s Eurocom bi trebao biti potpisan ovaj tjedan. No, najveća enigma ostaje kako točno Vjesnik biti srušen. Rok je relativno kratak, samo tri mjeseca. Od toga, Eurco ima mjesec dana da osigura kompleks kako bi se mogao otvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji pored Vjesnika. Južni dio Slavonske avenija koji prolazi točno pored kompleksa i dalje neće biti otvoren sve dok se neboder ne sruši. Taj prostor je potreban izvođaču za radove.

Eurco je samo načelno ponudio strojno uklanjanje nebodera, dok je zajednica ponuditelja koja nije prošla nudila miniranje. No, kako saznajemo, najvjerojatnije će i Eurco ipak ići u konačnici na rušenje miniranjem. Službene informacije o projektu će biti iznesene tek nakon potpisivanja ugovora. Ali prema našim informacijama od sugovornika bliskog izvođaču radova, više je razloga da se Vjesnik u konačnici ukloni miniranjem. Međutim, a proces rušenja miniranje se ipak razlikuje od onoga kako je predložili stručnjaci Rudarsko-geološko naftnog fakulteta. Njihova ideja je bila odmah miniranje nebodera u stanju kakvom jeste sada.

Međutim, za Eurco i državu to otvara problem opasnog otpada jer je zgrada prepuna izgorenih ostataka. Osim toga, tek nakon rušenja, iz hrpe bi onda trebalo izdvajati ostale materijale. Eurco bi nakon osiguranja kompleksa prvo očistio cijeli neboder i zbrinuo taj otpad. A onda bi skinuli fasadu, odnosno staklene oplate. U skidanju staklene fasade bi angažirali i alpiniste. Tek nakon toga što ostane sam kostur nebodera, on bi se minirao.

Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ova opcija se pokazuje kao optimalna jer inače Eurco teško može stići rokove rušenja od samo dva mjeseca. Statičari su utvrdili da je stabilnost Vjesnika narušena, pa bi podizanje i malih bagera na posljednje katove i etapno rušenje povećavalo rizik od samourušavanja. Metoda "grickanja" je također problematična i skupa. Vjesnik je visok 67 metara, a u Europi ima samo par strojeva na koje se mogu montirati kliješta s kojim se onda skidao kat po kat.

Osim toga, za to bi trebalo polijevati neboder kako ne bi bilo prašine, a voda može dodatno ugroziti stabilnost već oštećenih stupova, a tu su i vibracije koje mogu narušiti statiku. Upućeni u rušenje kažu da sam najam takvog stroja izuzetno skup, skoro dva milijuna eura, a trebalo bi ga naručiti mjesecima ranije. Rok od samo dva mjeseca je nerealan za strojno rušenje, a u slučaju njega bi okolni stanari slušali buku i gutali prašinu. Postojala je i opcija "dijamantnog rezanja" koje ne stvara prašinu, ali tvrtka Delta MM Steelix je dala ponudu od čak 8,75 milijuna eura, pa nisu prošli na natječaju.

Dakle, ako bi se cijeli neboder rušio isključivo strojno, Eurco bi trebao tražiti produljenje propisanog roka za uklanjanje nebodera i zato Iza Vjesnika bi trebalo ostati 8000 tona otpada, od čega je 6000 beton.