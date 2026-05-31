POTVRĐENO ZA 24SATA

EKSKLUZIVNO Dragan Primorac kandidira se za šefa Olimpijskog odbora: 'Pobjeda je sigurna...'

Održana je četvrta po redu utrka Pelješkim mostom, duga pet i pol kilometra, u kojoj je sudjelovao Dragan Primorac | Foto: PIXSELL

Anto Nobilo kojeg je Primorac naslijedio na mjestu predsjednika taekwondo saveza je u četvrtak već lobirao za njega na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova

Za 24sata je i službeno potvrđeno ono što se zadnja dva tjedna priča u sportskim kuloarima. Dragan Primorac kandidirat će se za mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Njegov dugogodišnji suradnik i odvjetnik Anto Nobilo rekao nam je kako misli da bi svoju kandidaturu sutra trebao i sam objaviti. Svoju kandidaturu je već najavio i Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog savez i kardiokirurg iz KB Dubrava. 

Primorac nam se nije javio za komentar, ali u odgovoru koji nam je dao u četvrtak, već se dalo naslutiti da kreće u utrku za nasljednika Zlatka Mateše koji je podnio ostavku. Primorac nam je tada odgovorio: "U proteklih nekoliko dana vodim intenzivne razgovore s brojnim sportašima i prijateljima iz sporta. Zajednički promišljamo i tražimo najoptimalnija rješenja za budućnost hrvatskog sporta".

Anto Nobilo kojeg je Primorac naslijedio na mjestu predsjednika taekwondo saveza je u četvrtak već lobirao za njega na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova koji također glasaju na izvanrednoj skupštini krajem srpnja. Nobilo kaže da Primorac ima široku podršku i imat će, kaže, puno više potpisa nego potrebnih 10 predsjednika različitih sportskih saveza. 

- Razgovaralo se u proteklo vrijeme s puno sportskih djelatnika i po iskazanoj podršci, njegova pobjeda je neupitna - uvjeren je Nobilo. 

Objasnio je i zašto mu on daje podršku. 

- Jako je važno da u Hrvatskom olimpijskom odboru imamo  kompetentne, afirmirane i dokazane ljude koji nas mogu dobro predstavljati u međunarodnim organizacijama. Važno je da imaju i organizacijsko iskustvo, a Primorac je bio ministar sporta u Vladi Ive Sanadera, poznaje sustav i ima iskustvo upravljanja velikim sistemima. HOO surađuje i većinski se financira od države i zato je to važno. Također i ima odlične međunarodne kontakte. Nova "sportska vlada" mora biti kompetentna i brzo riješiti sve probleme. Zbog svega što se događa, zaboravljamo da sportski život ide dalje i treba u kratkom vremenu sanirati sve probleme i pripremati se za Olimpijadu - kaže Nobilo. 

Primorac je bio i nezavisni predsjednički kandidat HDZ-a, ali je glatko izgubio od Zorana Milanovića u drugom krugu izbora prošle godine. 

