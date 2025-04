EKSKLUZIVNO Evo gdje je Kekin otišao nakon izlaska iz pritvora

Pjevač Mile Kekin danas je imao turbulentan dan. Policija mu je upala u njegov dom u Zagrebu te ga je uhitila pod sumnjom za kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti te pranje novca.

Nakon što je policija obavila pretres doma Mile i Ivana Kekina, odveli su ga.

- Koristi me se za napad na zagrebačku vlast. Radio sam sve po zakonu - rekao je Kekin trenutak prije nego ga je policajac uhvatio za glavu i ugurao u policijsko vozilo.

Foto: Čitatelj 24sata

Nakon ispitivanja, USKOK nije tražio njegovo pritvaranje te su ga pustili na slobodu. Kekin je, govori nam čitatelj, uputio se u pizzeriju u Vlaškoj ulici u centru Zagreba.

- Sjedio je na terasi s nekoliko ljudi, a među njima je bila i njegova supruga te neki ljudi. Jeli su pizze te mirno razgovarali - rekao nam je čitatelj.

- Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četiri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme. Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu - poručio je Kekin na svom Instagramu uz fotografiju tenisica na kojima nedostaju vezice, nakon što su ga pustili iz pritvora.

Inače, Kekin u subotu ima nastup u Beogradu gdje je rasprodao sve karte, a kako je najavio na društvenim mrežama, koncert će se svakako održati.