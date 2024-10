EKSKLUZIVNO Ministarstvo tražilo posebnog skrbnika za dječaka. Još nije imenovan!

U trenu kad su se roditelji djece pobunili zbog dječaka koji zlostavlja njihovu djecu, nisu dobili nikakvu pomoć institucija te su na kraju ispisali svu djecu iz razreda. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih tad je za 24sata odgovorilo neka se obratimo školi, no ravnateljica te škole nije nam se javljala niti odgovarala na upite. Istovremeno nam je Grad odgovorio da se obratimo Ministarstvu te da su oni učinili sve što su mogli i da se trebaju mijenjati propisi u školi.

Dogradonačelnica Danijela Dolenec ponavljala je kako je škola učinila sve što je mogla u skladu s propisima.

- Ne može ulica donositi odluke o stvarima koje se događaju u školi - poručila je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica Ministarstva obrazovanja, referirajući se na prosvjed roditelja. Roditelji su za nju rekli da je bila bezobrazna prema njima.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je, kako doznaju 24sata, još u svibnju tražilo od Zavoda za socijalnu skrb posebnog skrbnika za pitanje obrazovanja djeteta, jer roditelji nisu pristajali ni na kakve dodatne procjene djeteta, angažiranje pomoćnika u nastavi ili prilagođeni nastavni program. U tom trenutku dijete je još bilo u školi iz koje je cijeli skandal i dospio u javnost.

Ministarstvo: Napravili smo sve što smo mogli

Posebni skrbnik, prema Obiteljskom zakonu, zastupa volju i najbolji interes djeteta u cijelosti, te mu je u fokusu dijete, a ne želje i očekivanja roditelja ili drugih osoba. Zavod do danas na to nije odgovorio ministarstvu, niti je donesena ni odluka o posebnom skrbniku. Nije jasno je li Zavod pokrenuo proceduru, je li uložena žalba na to jer Zavod nam nije odgovorio. Pritom roditelji, odnosno majka, i dalje odbijaju bilo kakvu procjenu i vještačenje teškoća svog djeteta.

I upravo je socijalna služba dužna dati odgovore zašto je došlo do ove situacije, u kojoj su bitku preuzeli odvjetnici, s jedne strane roditelja tog djeteta, s druge strane svih ostalih roditelja. A to je najgore što se moglo dogoditi, kaže nam naš izvor.

Ističe kako je MZOM u 24 sata, otkako je dijete došlo u školu u kojoj je trenutno upisan, napravio apsolutno sve što je bilo u njihovoj nadležnosti, no da čak ni ministarstvo ne može ući u nadležnost Zavoda za socijalnu skrb. A to je, primjerice, odluka o daljnjem vještačenju djeteta, čemu se majka u potpunosti protivi, pozivajući se na nalaz koji je izdao privatni psihijatar. Osim toga, zagrebački Gradski ured za obrazovanje proljetos je za dijete izdao rješenje o pohađanju individualiziranog programa u redovnom razredu, unatoč već očitoj nemogućnosti da normalno funkcionira u razredu.

Zavod je navodno pokrenuo i ročišta na sudu u ovome slučaju, no kako saznajemo, odvjetnici ih uspješno odgađaju i time pogoršavaju agoniju.

Najstrašnije je što su do djeteta došle izjave kako je "monstrum", zbog čega je, kažu nam, i sam rekao kako više ne želi u školu. Do ravnatelja škole koji je dao ostavku trenutno se ne može doći, da objasni razloge za ostavku, no naši sugovornici smatraju kako više nije htio trpjeti pritisak odvjetnika, roditelja, javnosti... a bez ikakve zaštite.