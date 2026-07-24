TVRDILI: SVE JE U REDU PLUS+
Ekskluzivno! Ovako su Krajač i HOO pravdali isplate Pavleku zbog kojih je sad uhićen Šegota
Uskok: Vedran Pavlek je dao Damiru Šegoti 160.000 eura mita. Zauzvrat su skijaši dobili povećanje od 2.2 milijun eura. Hrvatski olimpijski odbor prije tri mjeseca nam je tvrdio da afere nema i da su isplate opravdane...
Hrvatski olimpijski odbor je prije tri mjeseca u svom odgovoru za 24sata žestoko branio povećanje novca Skijaškom savezu zbog kojeg je sada uhićen direktor olimpijskog programa Damir Šegota!
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku