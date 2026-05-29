EKSKLUZIVNO Trenutak kada je izgorio Lamborghini u Velikoj Gorici: 'Došli su maskirani...'
Dva maskirana mladića došla su iz smjera groblja. U rukama su nosili kanistere, ispričali su nam čitatelji koji su svjedočili drami u noći na petak u Velikoj Gorici.
- Stali su u dvorištu par sekundi. Gledali su u automobil. Polili su prednji desni kotač i zapalili. Sve je buknulo. Čim je krenuo plamen, jedan od njih je odmah pobjegao. Drugi je kratko ostao, ne znamo zašto, ali onda je i on otišao - dodaju.
Podsjetimo, vatrogasci JVP Velika Gorica u 2.55 dobili su dojavu o otvorenom plamenu. Gorio je kontejner u blizini stambene zgrade u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada. Na intervenciju su izašli s dva vozila i devet vatrogasaca.
Vanjski dio zgrade oštećen je od dima s prednje i bočne strane. Gorjela je plastika, a u potpunosti je izgorio skupocjeni Lamborghini. Tri vozila su oštećena od dima, potvrdili su velikogorički vatrogasci.
Nitko nije ozlijeđen, a uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon policijskog očevida.
