EKSKLUZIVNO Trenutak kada je izgorio Lamborghini u Velikoj Gorici: 'Došli su maskirani...'

Dva maskirana mladića došla su iz smjera groblja. U rukama su nosili kanistere, ispričali su nam čitatelji koji su svjedočili drami u noći na petak u Velikoj Gorici.

VIDEO Trenutak požara u Velikoj Gorici

- Stali su u dvorištu par sekundi. Gledali su u automobil. Polili su prednji desni kotač i zapalili. Sve je buknulo. Čim je krenuo plamen, jedan od njih je odmah pobjegao. Drugi je kratko ostao, ne znamo zašto, ali onda je i on otišao - dodaju.

U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, vatrogasci JVP Velika Gorica u 2.55 dobili su dojavu o otvorenom plamenu. Gorio je kontejner u blizini stambene zgrade u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada. Na intervenciju su izašli s dva vozila i devet vatrogasaca.

Vanjski dio zgrade oštećen je od dima s prednje i bočne strane. Gorjela je plastika, a u potpunosti je izgorio skupocjeni Lamborghini. Tri vozila su oštećena od dima, potvrdili su velikogorički vatrogasci.

Nitko nije ozlijeđen, a uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon policijskog očevida.