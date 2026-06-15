EKSKLUZIVNO U zagrebačkom ZOO-u okotile se bebe leopardi! Prve u Europi ove godine

Prvo su se u gustome grmlju pojavile dvije znatiželjne pjegave njuškice, a onda je postalo jasno da zagrebački Zoološki vrt krije veliku tajnu. Kako 24sata prvi doznaju, krajem travnja na svijet su stigla dva mladunca kineskog leoparda, jedne od najrjeđih velikih divljih mačaka na svijetu. Mališani su ovih dana prvi put izašli pred posjetitelje, a njihovi prvi nesigurni koraci i razigrane igre odmah su osvojili djelatnike Zoološkog vrta.

Foto: 24sata

Prema podacima Sustava za upravljanje zoološkim podacima, kojim se koristi Europsko udruženje zooloških vrtova i akvarija, riječ je o prvim mladuncima kineskih leoparda rođenima u Europi ove godine.

Ponosni roditelji su desetogodišnji mužjak Tadzik, koji je u Zagreb stigao iz poljskog Krakova, te sedmogodišnja leopardica Odilia, doseljena iz austrijskog Haaga. Mladunce je na svijet donijela krajem travnja, nakon što se povukla u mir i sigurnost stražnjeg dijela nastambe.

Zagreb: Djelatnici ZOO-a životinjama uručili božićne darove | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Budući da ta vrsta na IUCN-ovu Crvenom popisu nosi status osjetljive vrste (VU), naši su djelatnici pozorno pratili Odilijin graviditet i koćenje mladunaca. Kad su mladunci ugledali svjetlo dana, osjećali smo ogromnu obvezu osigurati im što veći mir. Zato smo pazili da ih ne ometaju naši djelatnici ni posjetitelji. Jedno je mladunče krupnije, no oba lijepo napreduju. Kako postaju sve znatiželjniji i razigraniji, posljednjih ih dana ujutro po nekoliko sati puštamo u istraživanje prednje, tj. velike vanjske nastambe vidljive posjetiteljima. Sve se, pod nadzorom naših veterinara, zoologa i timaritelja, odigrava u najboljem mogućem redu - kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Jedno mladunče nešto je krupnije od drugoga, no oba se uspješno razvijaju. Posljednjih dana timaritelji ih u jutarnjim satima puštaju u istraživanje velike vanjske nastambe, gdje ih posjetitelji mogu nakratko vidjeti.

Foto: 24sata

Iako spol mladunaca još nije službeno potvrđen, prve procjene upućuju na to da bi obje prinove mogle biti ženke.

Građani koji kineske leoparde žele vidjeti, u blizini nastambe trebaju biti tihi i mirni te poštivati činjenicu da su mladunci još uvijek u osjetljivu razdoblju.

- Povlastica je moći doživjeti ovakve događaje uživo i vidjeti izbliza čemu zoološki vrtovi danas služe. Zoološki vrtovi uključeni su u stvaranje rezervnih populacija ugroženih vrsta životinja, onih populacija koje nisu izložene svemu što ih ugrožava u divljini. Još ne znamo spol mladunaca kineskih leoparda jer im se nismo previše približavali, no čini nam se da je riječ o ženkama. Odilia svime što čini, pokazuje da je sjajna majka. Prema mladuncima je jako zaštitnički nastrojena. Još dok je bila gravidna, prikrivala je svoje tragove. To leopardice čine u prirodi kako predatori ne bi ugrozili njih i mladunce. Odilia se izvrsno brine o malenima. Leopardići su još uvijek na majčinu mlijeku, no počeli smo im posluživati i meso kako bi lagano lizanjem otkrivali njegov okus - rekao je Valentino Macan, timaritelj u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Zagreb: Djelatnici ZOO-a životinjama uručili božićne darove | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U prirodi mužjak kineskih leoparda ženki prilazi samo radi parenja. Nakon tog čina je napušta i vraća se svojem solitarnom načinu života. Zbog toga Tadzik trenutačno živi odvojeno od Odilije i potomaka. Inače, on je mnogo mirniji od svoje partnerice. Nježan je i oprezan, a ona je sigurna u sebe i odvažna.

Zagreb: Elena Račevska, timariteljica u Zoološkom vrtu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ako se potvrdi da su mladunci ženke, i one će, predviđaju u Zoološkom vrtu, jednoga dana biti samouvjerene ljepotice. Djelatnicima Zoološkog vrta na prinovama u nastambi kineskih leoparda među prvima je čestitala tvrtka Avola Solutions, pokrovitelj vrste u Zoološkom vrtu Grada Zagreba. U prirodi kineski leopardi nastanjuju šume i savane sjeverne i središnje Kine. Riječ je o veličanstvenim zvijerima. Ako im se ukaže prilika, napast će i životinju tri puta veću od sebe.