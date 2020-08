Eksperiment u Vinici, maske će nositi i na otvorenom: 'Koronu ima valjda pola našeg sela!'

<p>Odlukom lokalnog stožera civilne zaštite, svi mještani na području Vinice kod Varaždina - a u tom kraju živi nešto više od 3700 ljudi - moraju nositi maske i na otvorenom i u zatvorenom prostoru i to je prvi takav slučaj u Hrvatskoj od početka pandemije.</p><p>Naime, samo s jedne svadbe u okolici Ivanca u viničkom su kraju čak 23 slučaja zaraze koronom i to je trenutačno žarište korone na području Varaždina. I jedini zaraženi na području Varaždina jučer također je bio na istoj svadbi. Kako doznajemo, tako se zarazio i svećenik u lokalnoj župi - nije bio na slavlju, ali je služio misu za mladence i prema svemu sudeći se tad zarazio. Lokalni stožer civilne zaštite zbog toga je pozvao da se jave svi koji su bili su u neposrednom kontaktu sa svećenikom od 19.08. do 24.08., bilo da su primali pričest, obavljali savjetovanja, kućne posjete, pogrebe i ispovijedi. Posebno se trebaju javiti svi koji su bili čitači, ministranti i aktivni sudionici na misi te oni koji su primili pričest.</p><h2>Nitko ne izlazi bez maske </h2><p>Zbog svega su postrožene epidemiološke mjere na području Vinica za najmanje iduća dva tjedna, između ostalog obavezno je i nošenje maski na otvorenom.</p><p>- Istina je, svi nose maske. Baš sam jutros primijetio da se svi pridržavaju uputa. Mislim da u puna dva sata koja sam vani proveo nisam vidio niti jednu jedinu osobu bez maske. Dobro je što su svi to ozbiljno shvatili. Ipak je valjda pola mjesta zaraženo - rekao nam je jučer poslijepodne mještanin Vinice. Otkrio je da nije bio na misi niti u kontaktu sa zaraženim svećenikom, ali zna ljude koji su bili. Trenutno su, kaže, u samoizolaciji iako nemaju simptome.</p><p>- Vani je pustoš. Na ulicama je puno manje ljudi nego prethodnih dana. Vjerojatno se svi paze i u izolaciji su, a oni koji ipak izađu ne idu nikud bez maske - rekao je čitatelj iz Vinice.</p><p>Još jedna tamošnja mještanka potvrdila nam je da je situacija u Vinici kritična.</p><h2>'Svi iz sela se testiraju' </h2><p>- Ja sam trenutno na moru, ali sam jutros zvala baku koja je u Vinici i rekla mi je da se svi mještani masovno idu testirati na koronu - potvrdila je čitateljica iz Vinice.</p><p>U njihovom kraju buknula je dakle korona i sad se, uz mjeru obaveznog nošenja maski, na dva tjedna odgađaju sve manifestacije, strogo se kontrolira rad trgovina, restorana i kafića, zatvoreni su za posjete i izlaske starački domovi...</p>