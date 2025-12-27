Obavijesti

HRT opet ugostio 'analitičara' koji tvrdi da je Rusija pobijedila i da joj pripadaju teritoriji

Piše Ivan Jukić,
Foto: HRT

Njegove ideje često se vežu uz radikalno desne krugove i Novu desnicu, a bio je i gost na skupovima njemačkih neonacista te povezan s bijelim nacionalističkim grupama u SAD-u

Danas je u emisiji Studio 4 na HTV-u gostovao prof. Tomislav Sunić, kojeg je voditelj Petar Vlahov predstavio kao vanjskopolitičkog analitičara. Sunić je komentirao aktualnu situaciju u Ukrajini te izrazio pesimizam oko mogućeg ishoda nadolazećeg sastanka između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog. Prema njegovim riječima, Ukrajina se već nalazi u teškoj situaciji i već je praktično izgubila rat, a Zelenski navodno koristi sukobe između Europske unije i Trumpove administracije kako bi potaknuo dodatnu američku podršku protiv Rusije. Ipak, Sunić je skeptičan prema spremnosti Kijeva da popusti u teritorijalnim pitanjima poput Donbasa, koje bi, prema njemu, trebalo biti neutralno i demilitarizirano.

Analitičar je kritizirao i javne scene podrške Zelenskom u Bruxellesu, nazivajući ih "travestijom" te je pohvalio mađarskog premijera Viktora Orbána kao "najrealističnijeg političara u srednjoj Europi" zbog njegove kritike proširenja zaduživanja EU za pomoć Ukrajini.

Podsjetimo, Sunić je poznat i po kontroverznim stavovima o Krimu i istočnim regijama Ukrajine, koje smatra povijesno povezanim s Rusijom. Njegove ideje često se vežu uz radikalno desne krugove i Novu desnicu, a bio je i gost na skupovima njemačkih neonacista te povezan s bijelim nacionalističkim grupama u SAD-u. U Hrvatskoj je često prisutan u medijima poput emisije Bujica, a bio je i na listi Hrvatskih suverenista za europske izbore, što je izazvalo kontroverze zbog njegovih veza s ekstremističkim pokretima. Faktograf je ranije objavio da se njegovo ime pojavilo na popisu ruskih agenata u Hrvatskoj, prema ukradenim podacima iz ruske diplomacije.

Sunić je poznat kao oštar kritičar globalizacije i zagovornik konzervativnih i tradicionalnih vrijednosti, a njegovi stavovi i danas izazivaju podijeljene reakcije u domaćoj i međunarodnoj javnosti.

