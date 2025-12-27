Dok su Putinu lagali da je grad pao, Rusi su umirali u cijevima

Dok je Kremlj slavio navodno zauzimanje Kupjanska, stvarnost na bojištu bila je posve suprotna. U trenutku kada su Vladimiru Putinu podneseni izvještaji o “potpunoj kontroli” nad ovim važnim željezničkim čvorištem u Harkivskoj oblasti, ukrajinske snage već su bile nadomak završetka višemjesečne operacije oslobađanja grada, piše United24 Media. Ukrajinska vojska uspjela je vratiti kontrolu nad većinom Kupjanska, dok su se ruske postrojbe našle u izoliranim džepovima, bez sigurnih opskrbnih pravaca. Suočeni s gubitkom terena, ruski zapovjednici posegnuli su za krajnje rizičnim rješenjem – slanjem vojnika kroz napušteni cjevovod kako bi se domogli grada.

No, plan se pretvorio u katastrofu. Ukrajinske snage su otkrile izlaz iz cijevi i pretvorile ga u smrtonosnu klopku. Prema dostupnim informacijama, nitko od vojnika poslanih tim putem nije preživio.

Zapovjednik dronovske jedinice 13. operativne brigade „Hartija“ Ihor Raikov izjavio je da su ruski zapovjednici danima slali ljude u sigurnu smrt. „Svaki dan je išao jedan vod. Kada to zbrojite, riječ je o tisuću ljudi mjesečno“, rekao je Raikov.

Slična taktika već je ranije viđena. U ožujku ove godine kod Sudže u ruskoj Kurskoj oblasti ruski su državni mediji pokušaj proboja kroz cjevovod proglasili „legendarnim“, iako nikada nije potvrđeno da je operacija bila uspješna, a brojni vojnici tada su poginuli.

Operacija oslobađanja Kupjanska započela je 25. kolovoza. Nakon što su ruske snage sredinom rujna prešle rijeku Oskil i privremeno zauzele središte grada, ukrajinske postrojbe – među njima i brigada „Hartija“ – pokrenule su snažnu protuofenzivu. Tijekom listopada i studenog postupno su potiskivale ruske jedinice, oslobađajući sela sjeverno od grada i presijecajući ključne opskrbne linije.

Glavni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski potvrdio je da je vojska uspostavila kontrolu nad gotovo 90 posto Kupjanska. Procjene govore da se oko 200 ruskih vojnika i dalje skriva u podrumima i napuštenim zgradama.

Unatoč tome, vrh ruske vlasti dobivao je potpuno drukčije informacije. Načelnik Glavnog stožera Valerij Gerasimov izvijestio je Putina 20. studenog da je grad zauzet, dok je Putin tjedan dana kasnije izjavio kako je „neprijateljska grupacija u Kupjansku uništena“. I sredinom prosinca ruski ministar obrane Andrej Belousov ponovio je tvrdnje da je grad pod ruskom kontrolom.

Takve izjave izazvale su kritike čak i među proruskim vojnim blogerima, koji su Gerasimova optužili za obmanjivanje vrha države. Ukrajinski analitički projekt DeepState objavio je karte koje su pokazivale ruske snage gotovo u okruženju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je Kupjansk i objavio snimku s ulaza u grad.

Sudionici operacije nisu željeli otkrivati taktičke detalje, no zapovjednik brigade „Hartija“ i autor plana, Ihor Obolenski, istaknuo je da je ključ uspjeha bila nepredvidivost. „To su stvari koje neprijatelj ne smije znati. Važno je razumjeti njegov ritam i razmišljati kreativno“, rekao je.

Ukrajinski Glavni stožer potvrdio je da je cijela operacija namjerno vođena daleko od očiju javnosti kako bi se zadržao element iznenađenja. Preuranjeno otkrivanje, navode, omogućilo bi Rusiji slanje pojačanja i intenzivnije zračne napade.

U akcijama su sudjelovale brojne postrojbe, uključujući 13. operativnu brigadu „Hartija“, 475. jurišnu pukovniju, 92. jurišnu brigadu, jedinice Međunarodne legije HUR-a te 144. mehaniziranu brigadu. Tijekom operacije presječene su ruske opskrbne rute prema Kupjansku, oslobođena su okolna naselja i dijelovi grada, a ruske snage pretrpjele su velike gubitke.

Kupjansk, kao ključno logističko i prometno središte, ima veliku stratešku važnost za južni dio Harkivske oblasti. Grad je bio pod ruskom okupacijom 2022. godine, potom oslobođen u brzoj ukrajinskoj ofenzivi, no borbe za njegovu kontrolu traju do danas.