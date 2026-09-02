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POLICIJA OBUSTAVILA PROMET

Eksplozija kod kolodvora u Augsburgu: Dvoje ozlijeđenih, pronašli su sumnjivi predmet!

Piše 24sata,
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Eksplozija kod kolodvora u Augsburgu: Dvoje ozlijeđenih, pronašli su sumnjivi predmet!
Foto: 24sata
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Iz policije apeliraju na građane da izbjegavaju ovu lokaciju...

Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji kod željezničkog kolodvora u njemačkom Augsburgu. Na terenu su jake policijske snage...

Dojava o eksploziji stigla je jutros, nešto poslije pet sati.  Iznad područja lete policijski dronovi.

Prema pisanju njemačkih medija, predmet koji je eksplodirao prouzročio je lakše ozljede, oštećeni su i prozori u blizini... Ozlijeđeni imaju lakše ozljede.

Policija zasad nije objavila što je točno eksplodiralo.

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"Željeznički kolodvor je zatvoren nakon što je oko osam sati pronađen jedan sumnjivi predmet", piše Augsburger-Allgemeine.

- Policija poručuje putnicima da napuste kolodvor, vlakovi neće dolaziti do daljnjega - piše njemački medij.

Iz policije apeliraju na građane da izbjegavaju ovu lokaciju...

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