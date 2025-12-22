Obavijesti

IZA SVEGA STOJI KIJEV?!

Ubijen ruski general u Moskvi! Stavili su mu bombu pod auto

Piše Filip Sulimanec,
Eksplozija se dogodila u trenutku kada se vozilo počelo kretati. Automobil je pretrpio teška oštećenja, a general-pukovnik izvučen je iz vozila s teškim ozljedama od gelera i prijelomima te je prevezen u bolnicu, gdje je kasnije podlegao ozljedama

Ujutro 22. prosinca u dvorištu zgrade u Ulici Jasenevoj dignut je u zrak automobil Kia Sorento, za čijim je upravljačem bio general-pukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik operativne obuke Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije, priopćio je Istražni odbor (SK).

 - U Moskvi je pokrenut kazneni postupak zbog ubojstva vojnog pripadnika. Prema podacima istrage, ujutro 22. prosinca u Ulici Jasenevoj u Moskvi aktivirana je eksplozivna naprava postavljena ispod dna automobila. Od zadobivenih ozljeda preminuo je načelnik Uprave za operativnu obuku Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije, general-pukovnik Fanil Sarvarov. Po ovom je činjeničnom stanju Glavna istražna uprava Istražnog odbora Rusije za grad Moskvu pokrenula kazneni postupak zbog kaznenih djela predviđenih točkom ‘e’ stavkom 2. članka 105. Kaznenog zakona RF i člankom 222.1 Kaznenog zakona RF (ubojstvo počinjeno općeopasnim načinom; nezakonit promet eksplozivnih tvari). Po nalogu predsjednika Istražnog odbora, radi pružanja praktične pomoći u razotkrivanju zločina, upućeni su iskusni istražitelji-kriminalisti iz središnjeg aparata. Nastavlja se očevid na mjestu događaja. Istraga će odrediti potrebna vještačenja, uključujući sudsko-medicinsko i eksplozivno-tehničko. Ispituju se svjedoci i očevici, proučavaju se snimke nadzornih kamera. Istraga razrađuje različite verzije ubojstva. Jedna od njih povezana je s organizacijom zločina od strane ukrajinskih specijalnih službi - navodi se u službenom priopćenju Istražnog odbora Ruske Federacije.

Eksplozija se dogodila u trenutku kada se vozilo počelo kretati.

Automobil je pretrpio teška oštećenja, a general-pukovnik izvučen je iz vozila s teškim ozljedama od gelera i prijelomima te je prevezen u bolnicu, gdje je kasnije podlegao ozljedama.

Prema preliminarnim podacima, ispod dna automobila, u blizini vozačevog sjedala, bila je postavljena improvizirana eksplozivna naprava. Istražne i operativne službe rade na mjestu događaja i pregledavaju područje.

Između 1992. i 2003. sudjelovao je u osetsko-inguškom sukobu i u Čečenskom ratu tijekom šest godina. U razdoblju 2015.–2016. sudjelovao je u organiziranju vojne pomoći Assadovoj vladi Sirije.

OSTALO

