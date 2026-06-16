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NA TERENU HITNE SLUŽBE

Eksplozije kod Moskve: Dron udario u naftno postrojenje

Piše HINA,
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Eksplozije kod Moskve: Dron udario u naftno postrojenje
Foto: Thomas Peter

U ukrajinskom napadu dronom oštećeno je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu ruskog Gazpromnjefta, rekao je u utorak gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin

"Nema žrtava, a na mjesto događaje poslane su hitne službe" da bi obavile svoj posao, napisao je Sobjanin na Telegramu. Nije obznanio je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Postrojenje je najveće u Moskovskoj regiji i u 2024. godini je preradilo 11,6 milijuna tona nafte, proizvevši 2,9 milijuna tona benzina i 3,2 milijuna tona dizela, pokazuju najnoviji dostupni podaci.

Broj napada dronovima na ruske rafinerije udvostručio se od početka 2026., što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje benzina, dizela i mlaznog goriva, pokazali su službeni podaci, podaci na društvenim mrežama i izračuni Reutersa.

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