DRONOVI I RAKETE

Eksplozije u Iraku: Napadnuto je američko veleposlanstvo!

Piše HINA,
Iračke sigurnosne snage raspoređene su po dijelovima glavnog grada i zatvorile su utvrđenu Zelenu zonu Bagdada, u kojoj se nalaze vladine zgrade i diplomatske misije, uključujući američko veleposlanstvo.

Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Agencija Reuters objavila je da je neimenovana osoba vidjela najmanje tri drona kako se kreću prema veleposlanstvu te da je sustav protuzračne obrane C-RAM srušio dva od njih, dok je treći udario unutar kompleksa veleposlanstva, iz kojeg se mogla vidjeti vatra i dim. Drugi svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestolnici čula eksplozija.

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU Denis Avdagić: Bilo koja zemlja koja bi poslala mornaricu u Hormuški tjesnac bila bi meta
Denis Avdagić: Bilo koja zemlja koja bi poslala mornaricu u Hormuški tjesnac bila bi meta

Reuters je pokušao dobiti potvrdu iz američkog veleposlanstva, ali su mobiteli bili isključeni.

Militantne skupine koje podržava Iran napadaju američke ciljeve u Iraku u znak odmazde za američko-izraelske zračne napade koji su započeli 28. veljače.

U ponedjeljak je skupina Kataib Hezbolah objavila vijest o smrti svog višeg zapovjednika i glasnogovornika, a Narodne mobilizacijske snage izjavile su da je u zračnim napadima ubijeno najmanje osam njihovih boraca u iračkom gradu Al-Qaimu u blizini Sirije.

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..
TESLA CYBERTRUCK

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..

Cybertruck težak je tri tone, oklopljen je čelikom, dužine gotovo šest metara, širine 2,2 metra, te je visok 179 cm. te se može podizati od tla i do 43,3 cm
VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
ŽESTOKI UDAR

VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

TEL AVIV: Nadzorne kamere snimile su trenutak udara iranskog projektila na Tel Aviv u nedjelju. U priopćenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave raspršile i pogodile više lokacija. Iz izraelskog ministarstva zdravstva tvrde kako je 142 ljudi u Izraelu hospitalizirano u zadnja 24 sata kao posljedica rata s Iranom. Ministarstvo ne navodi uzroke ozljeda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali stići do skloništa, a ne izravno od iranskih napada, navodi Times of Israel.
DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan

Sve se, kako doznajemo, dogodilo početkom veljače... Bjegunac je u petak trebao biti ispitan u Hrvatskoj...

