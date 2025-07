Ekspresna optužnica: Nekoć junaku Viliju Berošu sada prijeti 10 godina iza rešetaka

Saša Pozder nakon osam mjeseci istražnog zatvora ide na slobodu, za 200 tisuća eura jamčevine. Hrvoje Petrač, koji još nije ništa ponudio jer je tek uhićen, ostaje iza rešetaka, zbog opasnosti od bijega. Pozder će na slobodu u četvrtak, nakon što sud primi potvrdu da je uplatio jamčevinu i nakon što pred sudom obeća da neće bježati. Uz to, mora se jednom mjesečno javljati u policijsku postaju.

Tako je odlučilo optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu koje je raspravljalo o tome mogu li se svi u aferi Mikroskopi braniti sa slobode, nakon što je Uskok podignuo optužnicu protiv Hrvoja Petrača, Saše Pozdera, Nikole i Novice Petrača, Vilija Beroša, Gorana Roića, Tome Pavića i Krešimira Rotima. Baš kao što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio u svibnju ove godine, dva mjeseca prije nego što se Hrvoje Petrač predao, a on, njegovi sinovi i Pozder sve priznali. - Istraga je pri kraju, napravili smo sve što smo trebali, a još se čekaju neke operativne radnje i analize. Mogu prognozirati da će meritorna odluka biti podnesena do godišnjih odmora, do 15. srpnja - rekao je Turudić tog 23. svibnja. Tako su se Turudićeve riječi i obistinile, doduše, u jedan dan razlike. Tužiteljstvo se složilo s prijedlogom jamčevine za Pozdera jer je već osam mjeseci u istražnom zatvoru. U cijeloj optužnici u oči upada i jedan detalj. Od tri slučaja kupnje mikroskopa koji su inkriminirani, za KBC Osijek za koji je također kupljen Pozderov mikroskop, nije optužen nitko iz bolnice.

Što je s Osijekom?

Za KBC Osijek, Uskok još nije detektirao tko je osoba iz bolnice koja je tu nabavu i provela. Kako doznajemo, nabava tog uređaja je bila prva po redu, i tekla je na drugačiji način nego u drugim bolnicama. Naime, prvo je Pozder održao prezentaciju, zatim je, prema optužnici, tadašnji ravnatelj ravnatelj KBC-a Osijek, a to je 2022. bio HDZ-ov Željko Zubčić, dobio informaciju od Ministarstva zdravstva da je za nabavku inovativnog mikroskopa raspoloživo 464.529 eura. Zubčić je onda od Ministarstva i tražio da se ta sredstva osiguraju, što je Vili Beroš i potpisao.No tko je ta osoba koja je kreirala natječaj tako da odgovara specifikacijama Pozderovog mikroskopa, nije poznato. Netko je imao nevjerojatnu sreću i izbjegao progon.Ovom makinacijom, samo Pozder je i mogao dobiti na natječaju kojeg je bolnica i raspisala, a ravnatelj Zubčić je na kraju i potpisao nabavu. Glavni izvor dokaza u ovom slučaju je WhatsApp grupa koju su otvorili Petračevi i Pozder i u njoj raspravljali o nabavama, a kako neslužbeno saznajemo grupa je otvorena nakon te nabave U Osijeku pa tužitelji nisu uspjeli doznati tko je ta osoba.

Sama bolnica se na svojim stranicama 16. prosinca 2022. pohvalila da su nabavili mikroskop od Pozderove tvrtke, a da je novac osiguralo Ministarstvo zdravstva. Ali Uskok zasad nema dokaza tko je zaista u tome sudjelovao iako je jasno da bez već spomenutih intervencija iz ministarstva i pomoći iz bolnice, takav natječaj ne bi nikada bio raspisan. Sve ove nabave nisu bile jedini plan, već samo početak. Plan je bio da Pozderova tvrtka stekne ugled i privid da imaju podršku Ministarstva zdravstva pa da preuzmu nabavu i drugih uređaja za sve bolnice u državi. Ukratko, pokoravanje tržišta i monopol.

Sin i tata odlučivali o mitu

Za ovako veliku istragu i zločinačko udruženje, kažu nam upućeni, ovo je najbrže napisanih optužnica u povijesti Hrvatske. Petrača, Beroša i društvo se tereti da su se udružili u zločinačku organizaciju pod vodstvom Hrvoja Petrača kako bi u pet hrvatskih bolnica sredili da kupe skupe mikroskope, odnosno robote za neurološke operativne zahvate, baš od Pozderove tvrtke MIS, i pritom ih preplate. To im je uspjelo u tri bolnice, KBC Sestre Milosrdnice u svibnju 2022. godine, KBC Osijek u listopadu 2022. godine te Klaićeva bolnica u svibnju 2023. godine zbog čega je Roić, bivši šef Klaićeve, završio u istražnom zatvoru pod optužbom da je primio 25 tisuća eura mita, kao i Krešimir Rotim, koji je tad radio u KBC Sestre Milosrdnice. Za njega tužitelji ne vjeruju da je primio mito u novcu već da je dobio na poklon mikroskop vrijedan 115 tisuća eura za Specijalnu bolnicu Neurospine. Još prije dvije godine se spomenuta ustanova na društvenim mrežama pohvalila kako su prvi u Hrvatskoj dobili uređaj, nazvan Doktor Handy. Kako neslužbeno doznajemo, prenapredan je za trenutnu upotrebu, pa ga u KBC Sestre Milosrdnice i ne koriste. Sam Rotim se, kako neslužbeno doznajemo, branio da im skupi mikroskop nije bio dobar, pa su ga vratili, a navodno postoji i račun za taj uređaj, od 115 tisuća eura sa 100 posto popusta. Da stvar bude još bolja, iznos mita za pojedine aktere optužnice su skupa određivali Hrvoje i Novica Petrač, Hrvojev stariji sin.

25 tisuća eura mita po poslu

Uskok je Beroša označio kao drugookrivljenoga, a kako su prije njega priznali Petrači i Pozder, prema informacijama 24sata, proći će najgore. Uz to, tužiteljstvo tvrdi da je primio mito kao ministar, a i njegova djela su zapravo najgora pa je kazna i do 10 godina zatvora. Da se ne tereti da je dio zločinačke organizacije, a europski tužitelji su ga ranije označili tek kao suradnika, mogao bi dobiti oko pet godina.

- Da nije bilo Beroša, ništa od ovoga se ne bi dogodilo. Mogli su oni imati planove, ali da on nije potpisivao odluke, da nije pritiskao ravnatelje, to bi sve ostao samo plan - govori nam osoba upućena u istragu.

Kao ministar je, prema optužnici, koristio svoj autoritet nad ravnateljima bolnica da se sastaju s Pozderom kako bi im ovaj prezentirao svoje uređaje, i onda koristio svoj položaj i donosio odluke kako bi se u Državnom proračunu osigurao novac za financiranje postupaka javnih nabava tih medicinskih uređaja iako to nije bilo predviđeno godišnjim planovima javnih nabava tih bolnica. Pozder je onda osiguravao izradu tehničke dokumentacije za natječaje koja odgovara specifikacijama njegovih uređaja i čak određivao kriterije bodovanja ponuda u postupcima javnih nabava. Kad je u pitanju Roić, u optužnici piše da se sastao s Pozderom, a spojio ih je Hrvoje Petrač koji je s njim bio u prijateljskim odnosima. Preuzeo je od Pozdera tehničke specifikacije njegovih uređaja kako bi točno to tražio na javnoj nabavi, a onda je Ministarstvu zdravstva podnio zahtjev za hitnu nabavu operacijskog mikroskopa čiju je vrijednost napuhao na 500 tisuća eura te zatražio osiguranje tog iznosa od Beroša. Beroš je to i napravio za mito od 25 tisuća eura, koliko je navodno dobio i Roić. Pozder je taj mikroskop kupio za 125 tisuća eura. Kad je u pitanju Rotim, njegova poliklinika je dobila identičan mikroskop vrijedan 115 tisuća eura, a cijenu su za natječaj uvećali na 450 tisuća eura. To je bolnica tražila od Ministarstva zdravstva, i Beroš je to, još jednom, i odobrio. Prema optužnici državni proračun je oštećen za 740 tisuća eura, iako je na početku istrage ta brojka bila 1,12 milijuna eura. Zamjenik v.d. ravnatelja Uskoka Krešimir Ostrogonac je objasnio razliku.

- Ovo je iznos štete u koji se ne računa PDV. Ovo je čisti novac na kojeg se obračunava još i PDV, ali PDV je prihod državnog proračuna tako da je ovo korist koju su ostvarili - pojasnio je Ostrogonac.

Kad se podvuče crta, tu je šteta od 740.909 eura za državni proračun, Beroš je primio 75 tisuća eura mita, za Pavića se ne zna koliko je dobio za posredstvo, Roić je dobio 25 tisuća eura, Pozderova tvrtka MIS je dobila nepripadnu korist od oko 475 tisuća eura, tvrtka Nikole Petrača Gala plus nekretnine d.o.o 266.557 eura, a Rotimova poliklinika je dobila mikroskop vrijedan 115 tisuća eura. U KB Dubrava im ova shema nije prošla jer je ravnatelj, neznajući da je i Beroš uključen, Beroša obavijestio o tome da je odbio Pozderovu ponudu, nakon čega je Beroš pokazao jači interes za sastanke između tog ravnatelja i Pozdera. U KBC-u Split im nije prošlo jer je ravnatelj Meštrović odbio Pozdera koji mu je nudio 100 tisuća eura mita, rekavši mu da taj novac uplati Caritasu ako dobije na natječaju.

Dvije istrage

Sve je počelo sredinom studenog 2024. Uskok je uhitio tad još aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša, predstojnika Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, čija je firma Medical Innovation Solutions. Njihova istraga Beroša je sumnjičila za trgovanje utjecajem, Rotima za primanje, a Pozdera za davanje mita. Istragu su pokrenuli i protiv dvije tvrtke. Istog dana po nalogu EPPO - a uhićeni su i tadašnji ravnatelj Klaićeve bolnice Gorana Roića te Tomo Pavić iz krapinskog HZZO-a. Tad se doznalo da su dva tužiteljstva vodila izvide o istim nabavama, s tim da je EPPO, uz petoricu navedenih, osumnjičio Petrače, oca Hrvoja te sinove Novicu i Nikolu, u čijem mobitelu su pronašli WhatsApp grupu 'Petrač&Pozder'. Taj mobitel je bio kod njih zbog istrage oko Petračeve vinarije. Kako dva tužiteljska tijela ne mogu voditi istrage u istom predmetu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio je da će sve preuzeti Uskok pa su istrage spojene.