Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je da se Saša Pozder, poduzetnik u aferi Mikroskopi koji je već osam mjeseci u istražnom zatvoru, brani sa slobode uz jamčevinu od 200 tisuća eura. Hrvoje Petrač, označen kao vođa zločinačke organizacije, ostaje iza rešetaka. Obojica su se na sjednicu uključila videolinkom iz Remetinca.

Pozderov odvjetnik Gordan Preglej zadovoljan je što je iz trećeg pokušaja uspio ishoditi slobodu svog klijenta. Odvjetnici ostalih optuženih, braće Petrač, Beroša, Pavića, Rotima i Roića, još nisu dobili optužnice na pregled, tek onda će moći komentirati. Prema nekim procjenama, optužnica bi trebala biti potvrđena u rujnu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:31 Pozder ide van, Petrač ostaje u istražnom zatvoru u Remetincu | Video: Laura Šiprak/24sata

- Odluka je očekivana u odnosu na Petrača, produljen je istražni zatvor. Obrana nije nudila ništa s obzirom da je vrlo kratko vrijeme proteklo od dana kada je on stupio u istražni zatvor. Razmotrit ćemo kako ćemo postupati u budućnosti i u nekom razumnom roku ćemo vjerojatno i mi imati neke određene prijedloge, no zasada je prerano odgovoriti - rekao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

- Prijedlozi će se odnositi na istražni zatvor, ali prerano je govoriti, tek je došao, tek se prijavio, vidjet ćemo što će se dogoditi - dodao je.

Na pitanje hoće li nuditi nagodbu, Pavasović Visković je rekao:

- O tome sam već više puta govorio. Nagodba se podnosi nakon podnošenja optužnice, dobit ćemo je sljedeći tjedan. Proučit ćemo je, zajedno ćemo zaključiti i donijeti odluke što ćemo i u kojem smjeru ćemo ići. Naravno, u svakom kaznenom postupku postoji opcija nagodbe, sasvim je sigurno da će USKOK nama, kao što i u drugim postupcima radi ponuditi određene gabarite, pa ćemo vidjeti hoćemo li skupa u svemu tome naći i gdje će cijeli postupak ići - rekao je.

Na pitanje o stanju Hrvoju Petraču, odvjetnik kaže da mu je teško suditi o nečijim stanjima.

- Koliko je meni vidljivo, u apsolutno dobrom je stanju, nema razloga da bude u bilo kojem drugačijem.

Optužnica je podignuta nakon osam mjeseci, što je doista brzo s obzirom na druge, slične slučajeve.

- Ovo nije postupak koji je u smislu istraživanja preobilan. Niste imali neku hrpu ili veliki broj svjedoka, niste imali obilne istražne radnje tako da nije zahtijevalo neka posebna vještaćenja. Nema ništa u tome čudno. Nekakav rok u kojem se to do sada događalo je između šest mjeseci i godinu i pol dana. Ovo je na donjoj granici tog roka, no ništa neobično. Glavni državni odvjetnik je to uostalom i najavio prije nekakvih petnaestak dana. Sve je u nekakvim granicama očekivanog - dodao je.

Mi smo još 10. srpnja predložili ukidanje istražnog zatvora, kazao je Gordan Preglej, odvjetnik Saše Pozdera.

- USKOK se, razmatrajući naš prijedlog, složio s njim te su donijeli riješenje kojim je istražni zatvor za Pozdera ukinut. Rješenje je današnjim danom postalo pravomoćno, svi smo se odrekli prava žalbe. Potrebno je uplatiti iznos jamčevine. Kada se uplati, on će biti pušten na slobodu. Mora prije toga dati obećanje da se neće kriti, da će poštivati sve odluke Rješenja. Osim toga da je potrebno uplatiti jamčevinu, kao dodatna mjera opreza mu je stavljeno da se mora javljati jedanput mjesečno u nadležnu policijsku postaju - rekao je odvjetnik Preglej.

Otkrio je da je riječ o jamčevini od 200.000 eura. Teoretski bi već danas mogao biti na slobodi, no odvjetnik kaže da bi realno to moglo biti u četvrtak.

- Teško je reći da sam zadovoljan nakon što je hrvatski državljanin osam mjeseci proveo u istražnom zatvoru, ali postupak je takav kakav je i, naravno, ako se nitko nije žalio na to rješenje moramo biti zadovoljni s tim. Ni o kakvoj nagodbi nema govora, nitko od nas ne zna kakve bi kazne mogli dobiti, niti je nama nešto nuđeno, niti smo mi išta priznali - dodao je.

Nakon što je USKOK podignuo optužnicu, održana je sjednica Optužnog vijeća na kojoj se odlučivalo o našem prijedlogu za produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega protiv okrivljenih Hrvoja Petrača i Saše Pozdera, rekao je zamjenik ravnatelja USKOK-a Krešimir Ostrogonac.

- Ono što je bitno za reći je da je Optužno vijeće prihvatilo naš prijedlog za oba okrivljenika te je produljen istražni zatvor. Što se tiče Pozdera, prijedlog obrane je bio da se istražni zatvor zamijeni s jamčevinom od 200.000 eura u Državni proračun, kao jamstvo da neće pobjeći. Obzirom da je takav bio prijedlog obrane te obzirom da je Pozder već osam mjeseci u istražnom zatvoru, usuglasili su se s tim. To ne znači da on odmah ide vani - rekao je Ostrogonac.

Ponovio je formalnosti koje moraju biti zadovoljene prije nego li Pozder izađe iz Remetinca.

- Ukoliko Saša Pozder uplati jamčevinu, on će biti pušten na slobodu, međutim, uz mjere opreza, a to je obveza javljanja policiji jednom mjesečno, kao kontrola - dodao je.