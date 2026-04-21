Ekstremizam, komunizam... Gordan Jandroković pričao je školarcima priče za malu djecu

Znamo da se djeci mogu prodavati svakakve priče, ali Gordan Jandroković prodao je možda jednu previše. U jučerašnjem govoru pred 162 srednjoškolca iz 57 hrvatskih škola na simuliranoj sjednici Hrvatskog sabora predsjednik parlamenta spomenuo je borbu protiv političkog ekstremizma i kazao sljedeće:

"Danas se za slobodu Hrvatske borimo tako da sudjelujemo u javnom životu, da iznosimo svoje stavove i da svi oni koji dolaze s ekstremnih, radikalnih pozicija, koji žele urušiti demokraciju, da ih lociramo, prepoznamo i ne damo da oni postanu većina u hrvatskom društvu".

Poručio je to visoki dužnosnik stranke koja je prije samo dvije godine omogućila radikalima i ekstremistima da dođu na vlast i postanu većina u hrvatskom parlamentu.

Opet, može se djeci prodavati svašta, ali ne baš totalna fabricirana stvarnost.

Ravno s margine

Nakon što je Andrej Plenković optuživao Domovinski pokret za ekstremizam, tvrdio da su bili inspiratori atentata na Banske dvore, godinama nakon tog napada na Markovu trgu upozoravao na radikalizam u hrvatskoj politici, HDZ je u očajničkom nastojanju da se održi na vlasti prigrlio DP i doveo ga s margine ravno u vlast.

Oni su "locirali i prepoznali" Domovinski pokret kao svoje partnere i omogućili mu da postane dio većine.

I ostali s njim u koaliciji nakon što je, među ostalim, Josip Dabro, bivši ministar i potpredsjednik Vlade, pjevao Anti Paveliću.

Kakve to priče Jandroković prodaje djeci?

I to isti onaj Gordan Jandroković koji je na koncertu Marka Perkovića Thompsona urlao "Za dom spremni" i koji je omogućio da se u Hrvatskom saboru taj ustaški pozdrav koristi bez ikakvih sankcija.

Valjda normalizacija ekstremizma znači da ekstremizma više nema? Da je on postao mainstream?

Normalizacija ZDS

Kao što je ustaški pozdrav pod vladavinom HDZ-a postao legitiman, prihvaćen i normalan dio Domovinskog rata, "umjetničke slobode", glazbenog izričaja, domoljublja...

I nisu to bile sve priče koje je Jandroković ispričao hrvatskim srednjoškolcima.

Pohvalio se kako on gleda na politiku kao na rad za javno dobro, kao "osnovu za svaku dobru, kvalitetnu, poštenu politiku u interesu države, građana i naroda", što je bilo dosta hrabra izjava iz usta istaknutog dužnosnika HDZ-a, stranke prožete slučajevima kad se politika koristila za osobni probitak, zaradu, napredovanje, punjenje imovinske kartice, karijerizam, luksuz...

Dok je država propadala pod teretom korupcije, kriminala, pogodovanja, zanemarivanja javnog interesa i općeg dobra.

Neizrečena korupcija

I kad smo kod korupcije, pored svih priča koje je Jandroković ispričao školarcima, zaboravio je spomenuti pojam s kojim se HDZ direktno poistovjećuje - korupciju.

Nabrojao je mnoge probleme koje Hrvatska još treba rješavati i pritom spomenuo "zdravstvenu i socijalnu zaštitu, energetsku sigurnost, životni standard", ali nije spomenuo jedan problem koji Hrvatsku guši desetljećima i sputava godinama te služi kao katalizator za produbljivanje problema u svim aspektima koje je spomenuo.

Recimo, u zdravstvenoj zaštiti preko Vilija Beroša. Ili energetske sigurnosti preko plinske afere i predaje Ine mađarskom MOL-u.

Korupcija uništava državu na svim područjima i uzrokuje propast u brojnim sferama, ali Jandroković to nije spomenuo.

Goli otok

Spomenuo je, naravno, komunizam u kojem su "mnogi ostali bez posla i mogućnosti javnog djelovanja" i "Goli otok kao simbol neslobode u komunističkoj Jugoslaviji", ali nije pred mladim ljudima spomenuo korupciju kao endemsku bolest koja isisava resurse, ubija perspektivu, tjera ljude iz države, niti je spomenuo, recimo, sudsku presudu HDZ-u.

Uglavnom, bile su to Jandrokovićeve priče za malu djecu.

Plaši djecu komunizmom ali ne i korupcijom. Tješi djecu općim dobrom, ali ne i korištenjem politike u privatne svrhe. Hrabri djecu borbom protiv ekstremizma, ali ne i onog kojeg je HDZ prigrlio u vladajućoj većini.

A nakon te spiritualne seanse, srednjoškolci su se vratili u hrvatsku stvarnost.