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MANJAK VODE

El Nino udario na svjetsku trgovinu. Radikalan potez dolazi iz Panamskog kanala

Piše Filip Sulimanec,
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El Nino udario na svjetsku trgovinu. Radikalan potez dolazi iz Panamskog kanala
Foto: Enea Lebrun
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Uprava Panamskoga kanala (ACP) obavijestila je brodarske tvrtke u četvrtak da će od 15. rujna kroz kanal moći proći 32 plovila dnevno, u usporedbi s trenutačnih 36

Upravitelj Panamskoga kanala smanjit će broj plovila koja prolaze kroz taj ključni vodeni put zbog manjka oborina uzrokovanog El Niñom, piše BBC.

Uprava Panamskoga kanala (ACP) obavijestila je brodarske tvrtke u četvrtak da će od 15. rujna kroz kanal moći proći 32 plovila dnevno, u usporedbi s trenutačnih 36.

El Niño, obrazac povremenog zagrijavanja površine mora, utječe na vremenske sustave na globalnoj razini. Očekuje se da će ova godina biti posebno snažna, pri čemu su njegovi učinci dodatno pojačani klimatskim promjenama.

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Brodarska se industrija već suočava s ozbiljnim poremećajima zbog rata u Iranu, koji je uzrokovao veliko smanjenje broja plovila koja prolaze kroz ključni Hormuški tjesnac.

Iz ACP-a su naveli kako se ove mjere uvode radi očuvanja pouzdanosti usluge i zaštite vodnih resursa za ljudsku potrošnju.

Dodali su da je, unatoč dolasku kišne sezone u Srednjoj Americi i nekim mjerama štednje vode koje se već provode u kanalu, bilo potrebno poduzeti dodatne korake "kako bi se podržala dugoročna održivost tranzitnih operacija".

Nove mjere uvodit će se postupno od 3. rujna.

Panamski kanal uvelike skraćuje vrijeme i udaljenost koju brodovi moraju prijeći između Atlantskog i Tihog oceana. Oko 14.000 brodova godišnje koristi ovaj umjetni vodeni put – koji radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

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