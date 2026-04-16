ODLUKA PREDSJEDNIKA

El Salvador uvodi doživotni zatvor za djecu od 12 godina

Nove mjere u El Salvadoru izazvale žestoke reakcije, UN upozorava na kršenje prava djece

Predsjednik El Salvadora Nayib Bukele progurao je niz zakonskih izmjena koje omogućuju izricanje doživotne kazne zatvora i maloljetnicima starijima od 12 godina, ako budu proglašeni krivima za teška kaznena djela poput ubojstva, silovanja ili terorizma. Reforme su službeno objavljene u državnom glasilu, a njihova primjena počinje 26. travnja. Riječ je o nastavku promjena koje je ranije omogućio ustavni amandman, usvojen u ožujku u parlamentu pod kontrolom vladajuće većine.

Novim zakonom ukidaju se dosadašnji posebni pravni postupci za osobe u dobi između 12 i 18 godina. Ipak, zadržana je mogućnost povremenog preispitivanja kazni, kao i opcija uvjetnog puštanja uz nadzor.

Ove mjere dolaze neposredno nakon izvješća međunarodnog pravnog tijela koje je zaključilo da postoje osnovane sumnje kako su vlasti El Salvadora tijekom dugotrajnog izvanrednog stanja počinile zločine protiv čovječnosti. Na potez vlade reagirao je i Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava, upozorivši da se novim pravilima narušavaju prava djece.

Bukele je, s druge strane, branio reforme tvrdeći da je prijašnji sustav bio preblag te je omogućavao mladim počiniteljima da izbjegnu ozbiljne kazne.

Od uvođenja izvanrednog stanja, koje je uključivalo suspenziju određenih ustavnih prava, vlasti su privele više od 90.000 ljudi. Prema procjenama humanitarnih organizacija, najmanje 500 osoba umrlo je dok su bile u pritvoru.

