Elitna jedinica dolazi na Bliski istok. Ratuju po čitavom svijetu

Otprilike 1000 američkih vojnika iz 82. zračno-desantne divizije trebali bi biti raspoređeni u narednim danima na Bliski istok, prema izvorima upoznatima s ovom situacijom, čime se povećava vojna snaga u tom području, dok administracija predsjednika Trumpa navodi da vodi razgovore s Iranom kako bi okončala sukob, piše CNN.

Ova postrojba uključuje brigadnog generala Brandona Tegtmeiera, zapovjednika 82. zračno-desantne divizije, kao i osoblje divizije, te bataljun 1. borbenog tima brigade koji trenutačno djeluje kao odmah raspoloživa snaga (IRF) divizije, rekli su izvori. Početni elementi osoblja divizije i bataljuna očekuju se da će početi s raspoređivanjem unutar tjedan dana, rekao je jedan izvor upoznat sa situacijom; drugi elementi brigade također će biti raspoređeni kasnije, iako se ta očekivanja mogu promijeniti kako se situacija razvija.

Brigada će biti "pripremljena postrojba" na Bliskom istoku, spremna biti pozvana ako bude potrebno, rekao je izvor. 82. zračno-desantna divizija izvršila je sličan potez 2020. godine nakon ubojstva iranskog zapovjednika Qasema Soleimanija.

IRF je brigada koja je spremna za premještaj uz ograničeno upozorenje, djelujući kao brza intervencijska snaga sposobna za raspored u nekoliko sati kada bude pozvana. Oznaka IRF rotira se među timovima u vojnoj brigadi. Prvi izvor upoznat sa situacijom rekao je da još nisu izdane službene zapovijedi za raspoređivanje, iako se očekuju uskoro.

Predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da su SAD i Iran postigli 15 točaka dogovora u razgovorima o okončanju sukoba, te da bi Iran "vrlo želio" sklopiti dogovor. Iran je prethodno negirao postojanje bilo kakvog dijaloga sa SAD-om, no u utorak je iranski izvor rekao za CNN da postoji "kontakt" između dviju zemalja te da je Iran voljan slušati "održive" prijedloge za okončanje rata.

Ipak, usprkos razgovorima, tisuće američkih vojnika dolaze u regiju, uz 82. zračno-desantnu diviziju.

Dvije marinske ekspedicijske jedinice i amfibijske borbene skupine također su nedavno raspoređene u regiju, donoseći značajnu vatrenu moć i vojne opcije. CNN je prošlog tjedna izvijestio da su rasporedi 11. MEU i Boxer Amphibious Ready Group ubrzani te su preusmjereni s Indo-Pacifika na Bliski istok, gdje se raspoređuju i 31. MEU i Tripoli Amphibious Ready Group.