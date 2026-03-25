NAPADI SE NASTAVLJAJU

Iran odbacio plan o primirju

Iransko vodstvo prethodno je reklo da ne može pregovarati sa SAD-om jer su u zadnje dvije godine dva puta napali zemlju tijekom pregovora na visokoj razini, navodi Reuters

Izrael i Iran nastavljaju s međusobnim zračnim napadima u srijedu, a Iran je ponovno odbacio tvrdnju predsjednika Donalda Trumpa da SAD pregovara o okončanju rata koji je uzdrmao energetska i financijska tržišta rekavši da SAD pregovara sam sa sobom, prenosi Reuters.  Zajedničko zapovjedništvo iranskih oružanih snaga, kojim dominira tvrdolinijska elitna Revolucionarna garda, odbija pregovore u jeku izvješća da je SAD Teheranu poslao plan od 15 točaka za raspravu.

"Je li razina vaše unutarnje borbe dosegla fazu u kojoj vi (Trump) pregovarate sami sa sobom?", rekao je glavni glasnogovornik iranskog zajedničkog vojnog zapovjedništva Ebrahim Zolfakari na iranskoj državnoj televiziji.

Iranska kasetna municija pogodila je Bnei Brak, ranivši 12 Izraelaca, javljaju lokalni mediji
"Ljudi poput nas nikada se ne mogu složiti s ljudima poput vas", poručio je.

"Kao što smo oduvijek govorili... nitko poput nas neće sklopiti dogovor s vama. Ne sada. Nikada“, rekao je.

Iransko vodstvo prethodno je reklo da ne može pregovarati sa SAD-om jer su u zadnje dvije godine dva puta napali zemlju tijekom pregovora na visokoj razini, navodi Reuters.

Četiri tjedna nakon početka rata u kojemu su život izgubile tisuće ljudi, stvoren je najgori energetski šok u povijesti i izazvan strah od globalne inflacije, u srijedu nije bilo smirivanja zračnih napada Irana i Izraela.

Izraelske obrambene snage su u objavi na Telegramu izjavile da su pokrenule val napada usmjerenih na infrastrukturu diljem Teherana. Poluslužbena iranska novinska agencija SNN izvijestila je da je u napadima pogođeno stambeno područje u gradu, a spasioci pretražuju ruševine.

Kuvajt i Saudijska Arabija izjavili su da su odbili nove napade dronova, ne navodeći odakle su došli. Dronovi su gađali spremnik goriva u međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt, uzrokujući požar, ali nije bilo žrtava, izjavila je kuvajtska uprava za civilno zrakoplovstvo.

Iranska Revolucionarna garda priopćila je da je pokrenula novi val napada na lokacije u Izraelu, uključujući Tel Aviv i Kiryat Shmonu, kao i američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, izvijestili su iranski državni mediji.

Trump je novinarima u Bijeloj kući u utorak rekao da SAD "pregovara s pravim ljudima" u Iranu o okončanju rata, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor, prenos Reuters.

New York Times izvijestio je u utorak da je Washington poslao Iranu plan od 15 točaka za okončanje rata na Bliskom istoku. Izraelski Kanal 12, pozivajući se na tri izvora, rekao je da SAD traži jednomjesečno primirje kako bi pregovarali o planu od 15 točaka.

Izvor upoznat s tim pitanjem potvrdio je da je SAD poslao plan Iranu, ali nije iznio pojedinosti.

Izraelski medij naveo je da bi plan uključivao demontiranje iranskog nuklearnog programa, prekid potpore posredničkim skupinama poput libanonskog Hezbolaha i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

