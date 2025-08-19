Elizino 'vatreno krštenje' na Braču: Sad znam što znači požar u Dalmaciji. Gori nebo, zemlja...

Mislila je da je dislokacija kupanje i šoldi, prijatelji lipi muški i da je jubav vodi, objavili su brački vatrogasci uz sliku predivne mlade vatrogaskinje Elize Grgić (23), koja je došla s kontinenta na ispomoć u Dalmaciju, i to u Supetar iz 550 kilometara udaljenog rodnog Rovišća.

- Ovo mi je prva godina da sam na dislokaciji i na početku je sve bilo lijepo, nije bilo intervencija u mojoj smjeni. Dolazak je bio zaista idiličan, kao i kolege i otočani koji su me upoznali dok sam ovdje - govori Eliza, pripadnica DVD-a Rovišće i članica 4. rotacije ženske dislokacije HVZ-a iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sve što je lijepo kratko traje pa se dvotjedna dislokacija na Braču pretvorila u pravo vatreno krštenje. Naime, bila su dva velika požara pa se vatrogaskinja vraća uskoro kući s velikim iskustvom.

- Onda se dogodio požar u Milni na Braču, u noći na petak, pa sam iz prve ruke osjetila što znači požar u Dalmaciji kad se kaže: 'Gori nebo, gori zemlja, gori kamen', i to mi je bilo baš iskustvo s tolikom količinom vatre, s takvom površinom koja gori, a moja smjena je bila noćna pa sam na intervenciju krenula s kolegama u 22 sata, a završila sljedeće jutro - govori Eliza.

- Konkretno, posao je biti prvi navalni, a to je gašenje požara, sa mnom je bila kolegica Bračanka Neli, pa smo se izmjenjivale, odnosno ili sam gasila ja ili ona ili sam razvlačila vatrogasne cijevi koje su duge 15 metara. Nimalo nisu lake, pogotovo kad hodate po dalmatinskom kamenju, po krškom terenu uz brdo, pa još je i noć, no to su uvjeti rada na koje sam pristala - priča Eliza.

No odlazak na teren podrazumijeva i pripremu.

- Na intervencije idem vezane kose, i to zbog kacige, a imam i maramu jer vatra i toplina jednostavno sve sprže, pa ako nisi dobro pokrivena, nema više kose. Ne idem nikad našminkana, ali da se dogodi problem dok sam, primjerice, u gradu, onda se na intervenciju ide. Ne pita se tad kako se izgleda, već mogu li pomoći - objašnjava skromna mlada žena koja svoj izgled ne stavlja u prvi plan, ali teško ju je ne primijetiti.

A primijetili su je tako u DVD-u Rovišće koliko je vrijedna, pa su je poslali u Dalmaciju na ispomoć.

- U Supetru u DVD-u imam smještaj i hranu te mogu reći da su me lijepo primili. Nitko ne radi razliku, svaku ženu koja želi raditi taj posao i stvarno se potruditi prihvate te kao da te znaju dvadeset godina - oduševljena je Dalmacijom mlada žena te dodaje kroz smijeh: "Od mora samo znam da je toplo, ali kad su požari počeli, smjene su se izmiješale i više nisam imala vremena".

Posao koji voli Eliza smatra pozivom, iako joj u obitelji nitko nije vatrogasac. Ona se u tome našla, iako je prvostupnica sestrinstva.

- Završila sam školu za vatrogasnog tehničara, pa ću nakon ove sezone tražiti posao u toj struci - govori nam o daljnjim planovima.

Krhka, lijepa i skromna, Eliza stoji ravnopravno uz muške kolege.

- Žena kao vatrogasac jednako je vrijedna sa svojim kolegama vatrogascima, pa zajedno gasimo požare, izlazimo na tehničke intervencije, odnosno na prometne nesreće, poplave, potrese, te zajedno radimo kompletan pregled vatrogasnih vozila i opreme. Radim i s motornom pilom, s hidrauličnom opremom, da skratim, sve poslove koje zahtijeva vatrogasna služba - objašnjava Eliza, koja uskoro napušta Brač i odlazi kući na odmor, ali se vraća na Pag, ovaj put kao turistica.

- Idem na odmor, ali kako stvarno vjerujem da je ovo poziv, a ne posao, ako bude potreba, naravno da ću priskočiti upomoć bude li trebala vatrogasna struka - zaključuje mlada žena koja je izašla iz noćne smjene, na slobodnom je danu, te se polako sprema za odlazak s Brača koji, tvrdi nam, nosi u najljepšoj mogućoj uspomeni, unatoč požarima.