ZABRINUTI KORISNICI

Starlink ima blago podataka. Musk ih dao za korištenje AI-a

Piše HINA,
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Starlink prikuplja ogromne količine korisničkih podataka, uključujući podatke o lokaciji, o kreditnim karticama, kontaktne podatke i IP adrese korisnika...

SpaceX je revidirao svoju politiku privatnosti za Starlink kako bi omogućio upotrebu korisničkih podataka za obuku umjetne inteligencije (AI), što je promjena koja bi mogla ojačati ambicije Elona Muska u području umjetne inteligencije. 

Uoči velike inicijalne javne ponude dionica planirane kasnije ove godine, Muskova kompanija za lansiranje raketa u svemir SpaceX u pregovorima je o spajanju s također Muskovom tvrtkom za umjetnu inteligenciju, xAI. SpaceX, koju je već najvrjednija privatna tvrtka na svijetu, nakon inicijalne javne ponude mogao bi dosegnuti vrijednost veću od 1.000 milijardi dolara.

U međuvremenu, projekt kompanije SpaceX usmjeren na pružanje brzog i pouzdanog satelitskog interneta širom svijeta, Starlink, ažurirao je svoju globalnu politiku privatnosti 15. siječnja, prema web stranici Starlinka. Ta politika sada uključuje nove detalje u kojima se navodi da se, osim ako to korisnik ne isključi, podaci Starlinka mogu koristiti "za obuku naših modela strojnog učenja ili umjetne inteligencije" i mogu se dijeliti s pružateljima usluga tvrtke i "trećim suradnicima", bez navođenja daljnjih detalja. Prethodna verzija politike privatnosti, arhivirana verzija iz studenog koju je pregledao Reuters, nije sadržavala tekst o obuci umjetne inteligencije na podacima Starlinka.

SpaceX nije odgovorio Reutersu na zahtjev za komentar.

Starlink ima blago podataka

Starlink prikuplja ogromne količine korisničkih podataka, uključujući podatke o lokaciji, o kreditnim karticama, kontaktne podatke i IP adrese korisnika. Također prikuplja takozvane komunikacijske podatke, koji uključuju audio i vizualne informacije, podatke u dijeljenim datotekama i "zaključke koje možemo izvesti iz drugih osobnih podataka koje prikupljamo", prema globalnoj politici privatnosti te kompanije. 

Pritom, nije jasno precizirano koji će se točno podaci koristiti za obuku umjetne inteligencije. Taj je potez izazvao zabrinutost među zagovornicima privatnosti i skupinama za prava potrošača, koje tvrde da korištenje osobnih podataka za obuku umjetne inteligencije riskira proširenje nadzora i stvara nove mogućnosti za zlouporabu. 

"To me svakako zabrinjava i zabrinulo bi me da sam korisnik Starlinka. Često postoje savršeno legitimne upotrebe vaših podataka, ali nema jasnog ograničenja u pogledu toga za kakve će se upotrebe koristiti", rekao je Anupam Chander, profesor tehnološkog prava na Sveučilištu Georgetown. 

Muskov xAI, koji je nakon nedavnog kruga financiranja procijenjen na 230 milijardi dolara, trenutno razvija svoj Grok LLM chatbot te posjeduje društvenu mrežu X.

Potencijalno spajanje s xAI-jem ubrzalo bi implementaciju usluga pokretanih umjetnom inteligencijom od strane te svemirske tvrtke, a istovremeno bi xAI-ju dalo ogromne nove skupove podataka za obuku svojih modela, uključujući komunikacijske podatke. Starlink, mreža od više od 9000 satelita u orbiti Zemlje, trenutno pruža internetsku vezu za više od 9 milijuna korisnika.  

