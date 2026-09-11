Elon Musk prijeti tužbom zbog dokumentarca o njegovu životu: 'Nisu provjerili činjenice...'

Pravni tim Elona Muska zaprijetio je tužbom producentima četverosatnog dokumentarnog filma posvećenom bilijunašu, između ostalog optužujući autore da pri stvaranju filma nisu provjerili činjenice. Odvjetnik najbogatijeg čovjeka na svijetu Alex Spiro u pismu opomene od 3. rujna predbacuje Oscarom nagrađenom redatelju Alexu Gibneyju da je dokumentarni film 'Musk' utemeljio na unaprijed donesenim zaključcima umjesto na nepristranom istraživanju. Spiro redatelja optužuje da nije provjerio iznesene činjenice kod Muska ili njegovih suradnika, prenosi France Presse.

Odvjetnik je izdvojio navodnu insinuaciju da su Muskovi sateliti Starlink korišteni za utjecanje na američke predsjedničke izbore 2024. godine.

„Obaviješteni ste, prije premijere filma, da je ta insinuacija pogrešna, da je javno dostupni materijali pobijaju te da ste sami odlučili da ne čuti ostatak”, prenosi Hollywood Reporter dio Spirovog pisma.

Produkcijska kuća Jigsaw Productions u priopćenju za isti medij branila je preciznost informacija u filmu te poručila da bi Musk, kao „apsolutist slobode govora”, trebao podržati njihovo pravo da propitkuju moćne ličnosti.

Film 'Musk' prikazan je u utorak na Venecijanskom filmskom festivalu te je dobio ovacije publike i pohvale kritike.

Gibney u njemu prati put vlasnika SpaceX-a, X-a i Tesle, prvog bilijunaša u povijesti, od njegovog rođenja u Južnoafričkoj Republici do proboja u Silicijskoj dolini početkom 2000-tih godina.

Film se dotiče i Muskovog teškog djetinjstva, kao i 14 djece koje ima s više žena.

Odvjetnici bilijunaša upozorili su da bi mogle pokrenuti tužbe za klevetu protiv producenata i distributera filma, među kojima su i HBO, Bleecker Street i Universal.

Gibneyevi opus često se bavi temama moćnih institucija i organizacija, poput filmova o Scijentološkoj crkvi ili međunarodnoj špijunaži.

Oscarom za najbolji dokumentarni film Gibney je nagrađen za 'Taxi to the Dark Side' (Taksi prema mračnoj strani), film o mučenju koje je američka vojska provodila u Afganistanu.

Musk ga je posljednjih dana u najmanje desetak objava napao na svojoj platformi X, nazivajući redatelja „groznim ljudskim bićem”, a njegov dokumentarni film dosadnim pamfletom.