Ema (14) želi biti astrofizičarka: Treba joj još par stotina lajkova

Nedavno smo vam ispričali priču o genijalki iz Ivanić Grada, Emi Donev (14) koja se bori za nagradu vrijednu gotovo dva milijuna kuna. Jedina je iz Hrvatske koja se svojim videom o entropiji plasirala u polufinale prestižnog Breakthrough Junior Challengea.

Da bi ušla u finale, treba joj najveći broj lajkova i svih ovih dana Ema je bila prva, ali od jučer je u napetoj borbi s Amerikancem Abelom, dječakom porijeklom iz Etiopije. On je dobio podršku američkih i etiopijskih medija i prestigao našu Emu.

Za ilustraciju, Amerika ima preko 330 milijuna stanovnika, a Etiopija je s 125 milijuna stanovnika i dalje brojnija od Hrvatske, no razlika je u par tisuća lajkova i to se, do večeras kada se zatvara polufinalni krug, može stići.

Zato, lajkajte Emin video, podijelite ga s prijateljima, da ova entuzijastična djevojčica ispuni svoje snove!

