Europska agencija za lijekove (EMA) priopćila u četvrtak su održali izvanredni sastanak obzirom da je više zemalja obustavilo uporabu AstraZenecina cjepiva zbog bojazni u vezi sa zgrušavanjem krvi, napominjući da su prednosti cjepiva i dalje veće od rizika.

Emer Cooke, izvršna direktorica EMA-e poručila je kako je sigurnosni odbor proučio preliminarne rezultate vezane uz krvne ugruške.

- Ovo je proces koji traje. Danas neću izložiti rezultate znanstvene analize nego objasniti korake i kada možete očekivati rezultate - rekla je.

- Kad cijepite milijune ljudi, neizbježno je da dolazi do ovakvih incidenata - rekla je i dodala kako su se ugrušci pojavili kod malog broja ljudi te da ih tisuće ljudi dobiva svake godine.

- Pojedinačno ćemo proučiti svaki slučaj, naši stručnjaci će se danas opet sastati i analizirati sve podatke iz svih članica. Nakon toga ćemo se opet sastati u četvrtak i donijeti odluku - rekla je.

Cooke je poručila kako se i tijekom kliničkih istraživanja pojavio mali broj ugrušaka te da taj broj nije bio veći od onog u općoj populaciji.

Konačna odluka u četvrtak

- Naša je odgovornost da tražimo znanstvene dokaze povezanosti cjepiva s nuspojavama i to moramo temeljito provjeravati - kaže Cook. Naglasila je kako je za to potrebno vremena te da je korist od cjepiva veća od rizika.

- Prošlog tjedna naš odbor sastao se nekoliko puta, no u međuvremenu je interes za ovaj događaj doveo do toga da pojedinačno proučimo svaki slučaj pa će se naši stručnjaci sastati i danas kako bi to sve proučili i analizirali ove slučajeve uz sve dostupne podatke iz država članica. Stručnjaci će provesti analizu pa ćemo se opet sastati u četvrtak kako bi donijeli odluku treba li doći do poduzimanja dodatnih koraka i o tome ćemo obavijestiti javnost - rekla je.