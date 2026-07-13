Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJSKI PLAN

Emmanuel Macron: Kijev će proizvoditi francuske projektile, naručio je zrakoplove Rafale

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Emmanuel Macron: Kijev će proizvoditi francuske projektile, naručio je zrakoplove Rafale
Foto: TERESA SUAREZ / POOL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Macronova objava označila je prvi put da je Francuska pristala dati licencu za proizvodnju Ukrajini, potez koji bi joj omogućio povećanje zaliha u vrijeme kada Rusija intenzivira napade na zemlju

Predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u ponedjeljak da će Pariz dopustiti Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu nakon što je Ukrajina naručila francusko-talijanske sustave protuzračne obrane nove generacije i borbene zrakoplove Rafale.  

"Ranije danas poslijepodne predsjednik (Volodimir) Zelenski i ja dogovorili smo akcijski plan naših dviju zemalja, provedbom onog što je načelno dogovoreno prošlog studenog u vezi s našom bilateralnom obrambenom suradnjom", rekao je Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka najmanje 25 čelnika u Parizu.

Macronova objava označila je prvi put da je Francuska pristala dati licencu za proizvodnju Ukrajini, potez koji bi joj omogućio povećanje zaliha u vrijeme kada Rusija intenzivira napade na zemlju.

UOČI POLUFINALA SP-a Bivši španjolski premijer ispalio kako Francuska nema francuske igrače. Osudili ga: To je rasizam
Bivši španjolski premijer ispalio kako Francuska nema francuske igrače. Osudili ga: To je rasizam

Proizvodnja se usredotočuje na precizno vođene bombe zrak-zemlja AASM, presretačke rakete za protuzračnu obranu Aster i krstareće rakete dugog dometa lansirane iz zraka SCALP, koje također proizvodi Britanija.

Macron je rekao da se Ukrajini ustupaju i radarski sustavi. Rekao je da je Zelenskij također naručio sustave protuzračne obrane SAMP-T nove generacije, koji će uslijedilti nakon isporuka starije verzije i serije raketa.

Šesnaest ratnih zrakoplova Rafale također će biti isporučeno s ciljem početka djelovanja na ukrajinskom nebu do 2028.-2029., rekao je Macron.

ALARM U FRANCUSKOJ VIDEO Požar kakav Pariz ne pamti! Vatra je pred kućama, prvi put su dignuti kanaderi
VIDEO Požar kakav Pariz ne pamti! Vatra je pred kućama, prvi put su dignuti kanaderi

Macron je također rekao da su se ukrajinski saveznici, čelnici Koalicije voljnih, složili započeti vojne vježbe u zemljama susjedima Ukrajine kao dio plana za multinacionalne snage koje bi se rasporedile nakon što se postigne primirje s Rusijom.

"Danas smo odlučili o vježbama koje će se održati u sljedećim mjesecima. Bit će provedene u susjednim zemljama Ukrajine kako bismo testirali naše planove raspoređivanja i pokazali da smo spremni, odlučni i vjerodostojni - na kopnu, u zraku i na moru", objavio je Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Na marginama sastanka, Ukrajina je danas najavila stvaranje koalicije za obranu od balističkih projektila, zajedno s devet drugih europskih zemalja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oni više ne mogu čekati, njihov lijek nije na listi HZZO-a! 'Želimo normalno djetinjstvo'
ČEKA SE ODLUKA

Oni više ne mogu čekati, njihov lijek nije na listi HZZO-a! 'Želimo normalno djetinjstvo'

Ovo su dječaci, tinejdžeri i mladići iz Hrvatske koji boluju od Duchenneove mišićne distrofije (DMD). Ne traže sažaljenje. Traže svoje pravo na pokret. Lijek givinostat može im pomoći u tome
VIDEO Drama u Jadranu: Auto završio u moru, vojnici odmah skočili i spasili vozača od smrti
NEVJEROJATNO SPAŠAVANJE

VIDEO Drama u Jadranu: Auto završio u moru, vojnici odmah skočili i spasili vozača od smrti

Pripadnici talijanske vojske slučajno su se našli na Piazza Unità d'Italia kada je automobil s vozačem upao u more. Bez razmišljanja su skočili u akciju spašavanja.
FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!
NAJGORI OD NAJGORIH

FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!

Mafijaške ubojice, pedofili, narko-bossovi... Ovo je lista najtraženijih kriminalaca u Europi. Iz Europola upozoravaju "Smatraju se opasnima, ako ih prepoznate u javnosti, nikako im ne prilazite. Umjesto toga, prijavite svoje informacije policiji"... Za informacije koje bi dovele do uhićenja nekih s ove liste nude se nagrade do 200.000 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026