VIDEO Požar kakav Pariz ne pamti! Vatra je pred kućama, prvi put su dignuti kanaderi

Veliki požar zahvatio je u ponedjeljak područje nedaleko od šume Fontainebleau, približno 70 kilometara jugoistočno od Pariza, u trenutku kada se Francuska već danima suočava s intenzivnim toplinskim valom. Vatra je progutala oko 800 hektara, a zbog njezina brzog širenja iz dijela općine Le Vaudoue evakuirano je oko tisuću stanovnika i turista. Francuske vlasti požar su nazvale iznimno snažnim i dosad nezabilježenih razmjera, prenosi BFM TV.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar kod Pariza | Video: 24sata/REUTERS

Gradonačelnik Le Vaudouea Michel Calmy opisao je "zid plamena" koji se brzo kretao prema selu i stigao do ruba stambenih područja. Glasnogovornica francuske vlade Maud Bregeon rekla je za RTL da je riječ o "iznimnoj situaciji" te da požar takvih razmjera na sjeveru Francuske dosad nije zabilježen.

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#Incendies | 400 sapeurs-pompiers ont été à pied d'œuvre cette nuit pour lutter contre le feu dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) qui, depuis son déclenchement en bord d'autoroute hier après-midi, a déjà parcouru + de 800 hectares en milieu de nuit.

La lutte continue… pic.twitter.com/kwdnyS9IYw — Pompiers de France (@PompiersFR) July 13, 2026

"Iznimna situacija, iznimni resursi", rekla je Bregeon.

Francuske vlasti poslale su u parišku regiju dva kanadera, zrakoplove Dash, dva protupožarna helikoptera i jedan izviđački zrakoplov. Kanaderi su u ponedjeljak počeli izbacivati vodu nakon što su je zahvatili iz Seine.

Eric Brocardi iz francuske nacionalne vatrogasne zajednice rekao je da su protupožarni zrakoplovi prvi put preusmjereni s toplijeg i sušnijeg juga zemlje kako bi gasili požar u pariškoj regiji.

"Cilj je spasiti živote i imovinu", poručio je Brocardi.

Požar je djelomično zatvorio glavnu autocestu koja povezuje sjever i jug zemlje, a ranije je blokirao i autocestu istočno od Pariza. Poremećena je i linija brzih vlakova prema jugu Francuske. Putnici na pariškom kolodvoru Gare de Lyon suočili su se s kašnjenjima do šest sati, objavila je francuska željeznička tvrtka SNCF. Požar je izbio dok je 37 francuskih departmana bilo pod najvišim, crvenim upozorenjem zbog toplinskog vala. Ekstremne temperature i suša dodatno su povećali opasnost od požara diljem zemlje.

Bregeon je rekla da je tijekom vikenda otvoreno oko 2000 centara za rashlađivanje u sklopu vladina kriznog plana ORSEC za ekstremne vrućine. Dodala je da je bolnički sustav pod pritiskom zbog porasta broja pacijenata povezanog s vrućinom, ali da se zasad nosi s povećanom potražnjom. Vlada je branila i odluku o otkazivanju dijela proslava Dana Bastilje, navodeći da time želi rasteretiti hitne službe i smanjiti opasnost od novih požara izazvanih vatrometom.

Toplinski val prisilio je vlasti i na privremeno gašenje triju nuklearnih elektrana kako bi se izbjeglo ispuštanje zagrijane rashladne vode u već pregrijane rijeke.

Organizatori Tour de Francea skratili su nedjeljnu etapu za 30 kilometara jer su se temperature približavale 40 Celzijevih stupnjeva.

Vatrogasci su u međuvremenu stavili pod kontrolu požar kod Cap Frehela u sjeverozapadnom departmanu Cotes-d'Armor, ali su ekipe ostale na terenu zbog opasnosti od ponovnog rasplamsavanja.

Zamjenica francuskog ministra obrane Alice Rufo rekla je za TF1 da vlada planira u sljedećim tjednima za gašenje požara početi koristiti vojni transportni zrakoplov Airbus A400M, nakon što završe obuka pilota i ostale pripreme.

Požari su ovog ljeta izbili i u drugim dijelovima Europe. U Ujedinjenom Kraljevstvu hitne službe proglasile su veliki incident zbog šumskog požara u sjevernom Walesu, dok su vatrogasci gasili požare i u drugim dijelovima Engleske i Walesa.