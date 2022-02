Nakon četiri dana dramatičnog spašavanja, spasioci su uspjeli izvući malog Rayana. Nažalost nije uspio preživjeti. Dječak (5) je u bunar pao u utorak. Bunar pripada njegovom ocu i nalazi se u Maroku na sjeveru zemlje. Otac je novinarima rekao kako je u utorak popravlja bunar te da se Rayan u blizini igrao.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Samo sam ga na trenutak ispustio iz vida. Tada je pao - rekao je otac i dodao da otada ne spava.

Dječaka su prvo pokušali izvući roditelji. Nisu uspjeli pa su pozvali spasioce. Nakon što se volonter nije uspio spustiti u rupu, počeli su kopati.

Do subote poslijepodne, spasilačke su ekipe buldožerima i utovarivačima iskopavale zemlju do dubine na kojoj je dječak bio zarobljen, a zatim su počeli bušiti horizontalni tunel kako bi doprli do njega sa strane.

No, postupak je značajno usporen jer su spasioci morali raditi ručno kako bi izbjegli bilo kakve vibracije koje bi mogle dovesti do odrona tla na nesretnog dječaka, rekle su lokalne vlasti.

Dječaku su u rupu spustili hranu, vodu i kisik no nije bilo jasno da li je to konzumirao. Nazirali su ga kamerom. U subotu su došli do njega no nažalost, Rayan nije izdržao.

Njegova smrt potresla je milijune koji su pratili akciju spašavanja nesretnog dječaka, a velika tuga je zavladala u cijelom Maroku, na društvenim mrežama se opraštaju od dječaka.

Roditelji dječaka viđeni su kako hodaju niz horizontalni tunel, vidno slomljeni, prije no što su se vratili i vozilom hitne pomoći otišli bez riječi.

"Počivaj u miru anđele, nadali smo se sretnom kraju", "Ujedinio si cijeli svijet, ovo je najgora vijest koju smo mogli čuti", "Ne mogu zamisliti kroz što prolaze njegovi roditelji", "Borio si se hrabro, počivaju u miru, anđele", samo su neke od poruka koje ljudi ostavljaju.

Marokanski kralj telefonom je nazvao roditelje dječaka i izrazio sućut.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je na Facebooku napisao:

- Večeras želim reći Rayanovim roditeljima i narodu Maroka da dijelimo njihovu bol.

Stotine ljudi došle su na mjesto nesreće i u nadi da će dječak preživjeti, pratili su njegovo spašavanje.

Hafid El-Azzouz koji živi u blizini je rekao kako je došao "pokazati solidarnost s dječakom koji je drag Maroku i cijelom svijetu'.

Obitelj tek mora najaviti datum sprovoda, no sukladno muslimanskoj tradiciji, treba se održati uskoro, načelno već u nedjelju.

Ova tragedija podsjetila je na sličnu koja se dogodila 2019. godine u Španjolskoj kada je dječak (2) pao u bunar u blizini Malage.