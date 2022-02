Petogodišnji dječak Rayan koji je od utorka bio zarobljen u rupi na dubini od 32 metra je preminuo. Povici uzbuđenja i pljesak se prolomio iza 21 sat kada su spasioci izvukli dječaka, a ispred tunela se stvorio kordon vojske i vatrogasaca koji su osigurali spasiocima neometan prolaz dok su ga na nosilima nosili u vozilo hitne pomoći.

Tamo su bili i njegovi roditelji, no ubrzo je stigla vijest da je dječak preminuo. Zasad nije poznato kada je dječak preminuo, ranije snimke kamere koje su spuštene u rupu pokazivale da dječak diše, ali dosta teško.

POGLEDAJTE VIDEO Rayan nije preživio

Njegova smrt potresla je milijune koji su pratili akciju spašavanja nesretnog dječaka, a velika tuga je zavladala u cijelom Maroku, na društvenim mrežama se opraštaju od dječaka.

"Počivaj u miru anđele, nadali smo se sretnom kraju", "Ujedinio si cijeli svijet, ovo je najgora vijest koju smo mogli čuti", "Ne mogu zamisliti kroz što prolaze njegovi roditelji", samo su neke od poruka koje ljudi ostavljaju.

Kako javljaju mediji u Maroku, roditelje je nakon vijest da dječak nije izdržao, telefonom nazvao kralj Muhamed i izrazio sućut.

Spasioci su već prvog dana dječaku kroz rupu dostavili kisik, vodu i hranu, no nisu bili sigurni je li dječak uspio nešto od toga konzumirati. U rupu je bila ubačena i kamera, na čijoj snimci se vidjelo da dječak nema teške ozljede.

Proboj do dječaka je bio otežan zbog strukture tla, kojem je prilikom svakog jačeg kopanja prijetilo urušavanje. Spasioci su tako kopali paralelnu rupu pored rupe u kojoj je bio dječak, a kada su došli na dubinu na kojoj je bio dječak, počeli su kopati horizontalno prema njemu.

Zbog straha da će doći do odrona, spasioci su zadnje metre kopali golim rukama i nisu koristili tešku mehanizaciju jer je zemlja stalno prijetila da će ih sve zatrpati. Kako su kasnije rekli, toliko su oprezno kopali rukama, da su kopali 20 centimetara po satu. Pokušaj spašavanja Rayana nije bio moguć kroz rupu u koju je upao, jer njen promjer bio premali, tek nekih 45 centimetara, što je bilo nedovoljno da odrasla osoba prođe kroz nju.

Podsjetimo, dječak je pao u rupu u utorak, a rupa se inače koristi kao bunar. Dječak je pao dok je njegov otac radio u dvorištu, a on i supruga su čuli dječaka kako zapomaže. Pokušali su ga sami izvući, no to nije bilo moguće. Odmah su pozvali spasioce koji su brzo krenuli u akciju, no težak okoliš i kombinacija pijeska i kamenja od kojeg se tlo sastoji otežao im je spašavanje.