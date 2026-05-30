Emotivni govor Tomaševića: 'Naša moralna dužnost je da budemo zahvalni braniteljima'

Unatoč nekim možda i predrasudama o nama, predsjedniku skupštine su i otac i majka hrvatski branitelji. Zamjenici gradonačelnika Danijeli Dolenec je otac hrvatskih branitelj. Zamjeniku gradonačelnika Luki Korlaetu je osam godina stariji brata hrvatskih branitelj. I meni na posljetku, je isto tako otac, ovdje prisutan, hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata. I mi smo svi ponosni na tu činjenicu, rekao je u svom govoru u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Riječ je o svečanosti povodom 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja Grada Zagreba i Dana državnosti Republike Hrvatske, piše Večernji list. Među uzvanicima je bio i Zoran Milanović.

Tomašević je istaknuo da su među prisutnima i brojni članovi obitelji hrvatskih branitelja te da i sam ima obiteljsku poveznicu s njima.

Gradonačelnik se prisjetio i svog susjeda, najboljeg prijatelja svog oca koji je sudjelovao postrojavanju Zbora narodne garde u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici 1991. godine.

- Bio je moj prvi susjed i najbolji prijatelj mojeg oca....koji je šest mjeseci nakon postrojavanja Zbora narodne garde poginuo na ratištu i iza sebe je ostavio sina od dvije godine i suprugu koja je bila tada trudna sa sinom koji danas nosi njegovo ime, Nino - rekao je Tomašević.

Smatra da zbog takvih žrtava postoji trajna moralna obaveza društva spram hrvatskih branitelja.

- Zato je naša moralna dužnost da budemo vječno zahvalni svim hrvatskim braniteljima koji su branili našu domovinu i izborili se za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.