Tomašević o prozivkama oporbe da je kriminalac: 'Licemjerne su kad dolaze od HDZ-a'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je za prozivke oporbe da je kriminalac, vezano za aferu Hipodrom, poručio da su u najmanju ruku licemjerne kad dolaze od HDZ-a gdje su visoko pozicionirani članovi HDZ-a u brojnim slučajevima osuđeni za korupciju, kao i HDZ.

Što se tiče Koste Kostanjevića, bivšeg ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) koji je nakon priznanja nedjela u aferi Hipodrom i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora, Tomašević je ponovio da Kostanjević nikada nije bio član Možemo!, te da je bio zaposlenik USO prije nego što je postao gradonačelnik. "Nisam ga izabrao", dodao je.

"Optužbe koje mi stavljaju na teret iz perspektive oporbe su u najmanju ruku licemjerne kad dolaze od HDZ-a gdje su ljudi koji su visoko pozicionirani članovi HDZ-a u brojnim slučajevima već osuđeni za korupciju. Ono što je posebice nevjerojatno je kad te lekcije dijeli HDZ koji je kao stranka pravomoćno osuđen za korupciju, jedina stranka u Hrvatskoj", rekao je Tomašević novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine zamoljen da komentira optužbe oporbe.

A što se tiče drugih optužbi oporbe, Tomašević kaže da su i što se tiče Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) isto bili vrlo transparentni i u utorak priopćili javnosti da se vode izvidi u kojima je obuhvaćen i sada bivši direktor ViO-a Marko Blažević, koji je podnio ostavku.

Poručio je da Blažević "ne može biti teret" za projekt Zagreb, koji je jedan od najvećih projekata koji čeka tu firmu, vrijedan više od 400 milijuna eura.

Osvrćući se na prijedlog Kluba HDZ-DP-HSU kojim se po hitnom postupku traži izvještaj o javnim nabavama vezanim za ViO, za projekt Zagreb, u smislu javnih nabava i radova, Tomašević je rekao da su prihvatili tu točku i o njoj će raspravljati na sjednici, međutim, nikakvih javnih nabava za radove u projektu Zagreb, još nije ni bilo.

Tomašević i Mišić: Sad je jasno zašto Selak Raspudić (Drito) ne napada HDZ

Tomašević je novinarima rekao i da je jedino zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić ovih dana tražila njegovu ostavku.

Podsjetio je da je Selak Raspudić bila njegova protukandidatkinja na lokalnim izborima za gradonačelnika Zagreba. Čak je, kaže, insinuirala nekoliko sati prije izborne šutnje da sam ja sudjelovao u krađi novca u Hipodromu.

"I u tom smislu, što su građani mislili o tome - rekli su na izborima. Što misle o njoj i što misle o meni", dodao je.

Za Mariju Selak Raspudić još je rekao da je "stvarno licemjerno" slušati kako ne napada HDZ, a sada je, kaže, jasno i zašto - zato što je najnoviji 'žetončić' HDZ-a Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje dio njenog Kluba, u kojem su ona i njen suprug. "I bez Daria Zurovca nema njenog Kluba", dodao je Tomašević.

Prvo je, kaže, mislio da je to zato što Selak Raspudić želi imati nešto veću plaću, jer kad imate Klub, kad ste predsjednik Kluba onda imate nešto veći koeficijent u Saboru, ali sada mu je, dodao je, sve jasnije da je tu riječ "o prvom koraku prema koaliciji između HDZ-a i Marije Selak Raspudić".

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić novinarima je rekao da Klub Drito i potpredsjednica Gradske skupštine Marija Selak Raspudić "ima potrebu dijeliti moralne lekcije svima - osim samima sebi".

"Dok istovremeno napada gradsku vlast, a s druge strane hini da napada državnu vlast, odnosno HDZ, zastupnica Selak Raspudić i gospodin Nino Raspudić istovremeno sjede u Saboru, u saborskom Klubu s jednim od Plenkovićevih žetona, Dariom Zurovcem", rekao je Mišić te se upitao je li to najava da će Drito i bračni par Raspudić uskoro krenuti podržavati saborsku većinu.

Za utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, radno vrijeme ugostiteljskih objekata bit će produženo

Gradonačelnik Tomašević izvijestio je i da će se za vrijeme održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu i utakmica hrvatske reprezentacije radno vrijeme ugostiteljskih objekata biti produženo - 17. lipnja do dva sata, 24. lipnja do tri sata i 27. lipnja do dva sata.

Rekao je i da je udruzi "Mi Hrvati" odobren zahtjev za postavljanje pozornice i video-zida na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će se gledati sve utakmice.

Također je izvijestio da je od Hrvatskog nogometnog saveza podnesen zahtjev za "Fan zonu" na Cvjetnom trgu te vjeruje da će i to biti uskoro riješeno, tako da će vjerojatno biti dvije lokacije u centru grada gdje će se moći gledati sve utakmice, ukoliko je to dozvoljeno iz perspektive noćnog mira.