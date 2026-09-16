ENERGETSKI KOLAPS? Saudijska Arabija zaustavila isporuku nafte Europi zbog rata

Saudijska Arabija smanjila je isporuke nafte Europi nakon što su napadi dronovima oštetili ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, rekli su Reutersu izvori iz trgovinskog sektora. Zbog toga su veliki kupci, poput Poljske, požurili potražiti alternativne izvore, dok su cijene tereta premašile 120 dolara po barelu.

Saudijska Arabija za napade je okrivila iračku miliciju, a napadi su prisilili kraljevstvo da u petak zatvori svoj naftovod Istok–Zapad kroz pustinju. Taj je naftovod posljednjih šest mjeseci Saudijskoj Arabiji omogućavao da izbjegne najteže posljedice zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Trgovci naftom i brodarskim tržištem rekli su u utorak da je Saudijska Arabija obavijestila europske kupce da će neki tereti sirove nafte predviđeni za ukrcaj u rujnu biti otkazani te da je ukrcaj nafte u luci Yanbu na Crvenom moru obustavljen.

Državna naftna kompanija Saudi Aramco odbila je komentirati situaciju.

Smanjenje saudijskog izvoza kroz Crveno more potaknut će Saudijsku Arabiju da pokuša izvesti više nafte kroz Hormuški tjesnac, koristeći takozvane „tamne isporuke“, slične onima koje već koriste Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak, rekli su izvori iz trgovačkog sektora.

Takve su isporuke proizvođačima nafte iz Perzijskog zaljeva omogućile izvoz između 7 i 9 milijuna barela dnevno, odnosno oko 30 do 40 posto količina prije rata.

Poremećaj u opskrbi podupro je cijene nafte. Terminski ugovori za Brent trgovali su se blizu 108 dolara po barelu, dok su cijene fizičkih tereta na europskom tržištu bile još više. Ključna referentna cijena Dated Brent iznosila je oko 122 dolara po barelu, pokazali su podaci LSEG-a.

Saudijska Arabija ukrcala je 22 milijuna barela nafte na 12 brodova u Ras Tanuri/Juaymahu tijekom tjedna od 7. do 13. rujna, u usporedbi sa 6 do 7 brodova tjedno tijekom prethodna tri tjedna, pokazuju podaci tvrtke Vortexa.