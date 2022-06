Energetski stručnjak o Vladinoj mjeri za goriva: 'Izbalansirali su to bolje od Mađara, to je dobro'

Vlada je u ponedjeljak donijela novu mjeru za cijene goriva, pa one tako od utorka iznose 13,50 kn za benzin, 13,08 kuna za dizel te na 9,45 kuna za plavi dizel na crpkama koje nisu na autocestama.

Na autocestama dizel košta 14,57 kuna, a benzin 14,06 kuna po litri, rekao je na pressici u ponedjeljak Andrej Plenković.

Energetski stručnjak Igor Dekanić komentirao je u HRT-ovom dnevniku kako je to dobra i izbalansirana odluka, jer na autocestama gdje su cijene više gorivo će većinom točiti turisti.

- Rekao bih da je reagirala na dobar i izbalansiran način, dosta spretnije nego mađarska Vlada koja je napravila ozbiljnu diskriminaciju. Naša Vlada je napravila jedno srednje rješenje, ograničila je cijene na benzinskim postajama gdje je kreirana većina potrošnje, a ostavila je neograničene cijene na autocestama gdje dolazi većina turističkog prometa. To je dobar balans jednog nužnog rješenja jer je to iznuđeno rješenje, kao i sva rješenja koja se odvijaju u krizi - rekao je Dekanić za HRT.

Dekanić vjeruje kako se ova uredba može produljivati maksimalno 90 dana, što će Vlada vjerojatno i učiniti.

- Ako će cijene sirove nafte ići i dalje gore doći će još do smanjivanja trošarina koliko ima prostora. Također vjerojatno će u nekoj fazi i na poticaj EU-a doći do smanjivanja PDV-a na goriva - konstatirao je Dekanić, navodivši kako se cijene reguliraju prema razvoju intenziteta u Ukrajini.

Komentirao je i tvrdnju malih distributera goriva koji kažu kako gomilaju gubitke na dnevnoj bazi, rekavši kako je to stvar ministarstva gospodarstva i ostalih elemenata pomoći, za koju će se pronaći mehanizam da im se pomogne.

Kupci neće odustati od premium goriva osim ako jako ne poskupe

Što se tiče velikog udjela prodaje premium goriva, Dekanić misli da će proporcija premium i običnih goriva ostati ista te neće odvratiti kupce ukoliko ne dođe do nekog većeg poskupljenja.

- Kupci vole premium goriva jer ljudi vole automobile - komentirao je.

Osvrnuo se na informaciju iz SAD-a gdje se razmatra ograničavanje cijena na uvoz ruske nafte, za što tvrdi da nije izvedivo.

- Moram priznati da nisam dosad čuo i ne poznajem takvu mjeru, a donekle dobro poznajem povijest naftne industrije. Ograničavanje cijena na globalnom tržištu je doista nemoguće i ne znam kako to tehnički provesti. Nafta se prodaje na robnim burzama, tko će ograničiti cijenu na tokijskoj ili singapurskoj robnoj burzi, pa i na njujorškoj i čikaškoj? Da se promijeni mehanizam ograničenja cijena na robnoj burzi trebalo bi mijenjati fundamente regulacije tržišta. Druga je stvar može li SAD politički utjecati na glavne kupce pa im reći vi nemojte više platiti. No mnogi ugovori za kupovinu nafte su poslovna tajna i teško je na to utjecati. Ovo je informacija iz seta političkih deklaracija kojima je cilj utjecati na tržište, a ne ostvariti neke konkretne rezultate - dodaje Dekanić za HRT.

- Sve što je vezano uz uvoz nafte iz Rusije, a dolazi iz SAD, je zapravo na razini deklaracije. Amerikanci su prije ove krize uvozili 4-5 milijuna tona nafte i derivata iz Rusije. U odnosu na 700 milijuna tona njihove domaće potrošnje to je praktički ništa. Njima je to puno lakše nego Europi koja je uvozila 200 milijuna tona ruske nafte godišnje - zaključio je.

Najčitaniji članci