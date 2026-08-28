Engleski novinar: Mladić mi je rekao da sanja svijet bez oružja i da čuva bratstvo i jedinstvo

Zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, prozvan „Krvnikom Bosne“ zbog svojih postupaka tijekom ratova na Balkanu 1990-ih, preminuo je u zatvoru.

Posebni dopisnik BBC-ja Allan Little bio je prisutan tijekom raspada bivše Jugoslavije, a Mladića je upoznao u prvim mjesecima rata u Bosni i Hercegovini.

Noću ste mogli promatrati požare etničkog čišćenja razasute po krajoliku. Plamenovi su bili jedino svjetlo pod noćnim nebom, a crna dolina svjetlucala je narančastim točkama.

Mogli ste gledati muškarce iz našeg sela kako se u tišini kreću u sjenama svojih domova, naoružani drevnim oružjem spašenim iz nekih davnih ratova koje se, baš poput strahova, sumnji i nepovjerenja, prenosilo s generacije na generaciju.

Jednog jutra gledao sam povorku muškaraca i žena kako izlazi iz šume. Dva dana ranije bili su protjerani iz svojih domova i pobjegli su sa sobom noseći ono što su mogli ponijeti.

Mladića sam upoznao tog prvog vrućeg ljeta rata u Bosni. Bili smo u vojarni u Lukavici, na južnom rubu Sarajeva. Vojarna je bila prepuna oružja i prijetećeg držanja paravojnih postrojbi.

Kalašnjikov se mogao kupiti za 200 dolara, a ručna bomba za samo jedan dolar – koliko je, ubrzo sam doznao, stajalo i svježe jaje u opkoljenom gradu.

Pružio sam mu ruku, a on ju je čvrsto stisnuo i privukao me k sebi. Rekao mi je da se upravo vratio s prve crte bojišnice u središtu Sarajeva. Vidio sam da ga je obuzela svojevrsna euforija zbog neposredne blizine borbi.

Držao me za ruku nekoliko minuta, gledao me ravno u oči i govorio kako je on veliki branitelj bratstva i jedinstva bivše Jugoslavije te da sanja o svijetu bez oružja i rata. Tada mi je djelovao fanatično – i to opasno fanatično.

U godinama koje su uslijedile, snage pod njegovim zapovjedništvom počinile su najteže ratne zločine na europskom tlu nakon nacističkih zločina. U jezik ratovanja uveli su mračan novi eufemizam – etničko čišćenje.

Počinili su masovna ubojstva, istrebljenja, masovna silovanja i prisilna protjerivanja. Palili su selo za selom, sve u nastojanju da stvore etnički čisti srpski teritorij u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na kraju su u Srebrenici počinili genocid.